TransMilenio planea operación normal en horarios habituales

El sistema TransMilenio intentará operar hoy con normalidad, pero en medio de las dificultades que le han generado el daño de 87 estaciones por los ataques vandálicos de que ha sido objeto desde el jueves.

La recomendación a los usuarios es que tengan cuidado porque hasta ayer 26 estaciones estaban fuera de servicio debido a los daños y otras 16 operaban, pero con problemas.



TransMilenio decidió poner a operar la mayoría de las estaciones dañadas que lo permitían para no afectar la movilidad de los usuarios que necesitan subir y bajar en esos puntos, pero advierte que hay que tener cuidado porque muchas puertas están sin vidrios por los desmanes de las jornadas.

La entidad dijo que hoy más que nunca es importante que los usuarios hagan fila para ingresar a los buses y faciliten la salida de otras personas para no sumarles traumatismos a los daños que se enfrentan.



En algunos casos es necesario estar atentos a las recomendaciones del personal de las estaciones y de los avisos luminosos porque se podrían cambiar las paradas de algunos servicios a fin de suplir las estaciones que no están operando.



Hay estaciones con restricciones en varias troncales. En la Caracas están la 34 y la 22; en el Eje Ambiental, Aguas y Avenida Jiménez; en la Carrera 10.ª, San Diego, Las Nieves, Bicentenario, Avenida Primero de Mayo y Country Sur; en la Caracas Sur, Consuelo y Calle 40 sur; en la NQS Centro, Ricaurte; en la NQS Sur, la Calle 38 sur y en la troncal Calle 13, la estación CDS carrera 32 y la Carrera 43. En estas se recomienda transitar con precaución. También hay restricciones en el Portal de Suba.



TransMilenio les hizo un llamado a los usuarios para que entiendan las restricciones, y recordó que desde el jueves no ha parado en las labores de arreglos de los daños para “brindar el mejor servicio posible a pesar de la afectación del sistema”.



Por ahora se tiene planeado iniciar la operación a las 4 de la mañana, como es habitual de lunes a viernes, y mantener el servicio hasta las 11 de la noche, aunque eso dependerá de las marchas y bloqueos que puedan afectar al sistema durante el día.



TransMilenio recomienda a los usuarios estar atentos a las informaciones periódicas que dará a lo largo del día para dar a conocer el estado del servicio en todas sus troncales, estaciones y portales, tal como lo ha hecho desde el jueves.



REDACCIÓN BOGOTÁ