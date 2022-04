Cualquier iniciativa pública que implique modificar las reglas de juego para los motociclistas no la tiene ni la tendrá fácil, lo cual hará casi imposible abrir la discusión sobre el pico y placa, el pago de peajes, el aumento de impuestos y la exigencia de frenos ABS para este tipo de vehículos.



El decreto que busca mejorar la seguridad en la ciudad salió mal. No estuvo soportado desde la evidencia de los datos y tampoco fue el resultado de un proceso de concertación y consenso, no solo con los moteros, sino con las empresas cuyas actividades dependen de la motocicleta (domiciliarios, restaurantes, seguridad...) y con los concejales o el Ministerio de Transporte, cuyo silencio fue notorio y que trataron de pasar de agache en esta coyuntura.



Precisamente, quienes sí demostraron su capacidad de convocatoria y organización fueron los motociclistas. La planeación de sus acciones y hasta el ejercicio de vocería no tuvieron errores; además, fueron muy eficiente en el uso de las redes sociales y grupos de WhatsApp.



Lástima que en las mesas de trabajo no se abordaron los problemas de fondo que hoy involucran a la motocicleta por el mal comportamiento vial de muchos conductores. Hoy en día, son los actores viales que más fallecen en las calles de la ciudad. El año pasado se registraron 469 fallecidos, principalmente por chocar contra objetos fijos y transporte de carga. Además, son los responsables de la muerte de 4 de cada 10 peatones fallecidos en las vías.



Tampoco se habló de los 189.000 comparendos que se les impusieron en 2021 por exceso de velocidad, estacionar en sitios prohibidos, incumplir normas de tránsito, hacer zigzagueo o desplazarse por andenes, separadores o ciclorrutas.



Mientras la discusión con los motociclistas se centre en los derechos y olvide sus deberes como actores viales, será difícil cambiar la tendencia de accidentalidad vial, un tema en el que sí tienen mucha responsabilidad, al contrario del problema de inseguridad ciudadana, en el cual la participación de la moto con parrillero no tiene mayor incidencia en las estadísticas delincuenciales.



No podemos desconocer que el uso de la moto es un fenómeno que seguirá creciendo y que muchos de esos usuarios se bajaron del transporte público o de la bicicleta por la mala calidad del servicio. Un fracaso del sistema masivo. Recuperarlos será muy difícil, así que es necesario evitar que quienes hoy se mueven en TM, SITP o bicicleta se decidan por una motocicleta en un futuro inmediato.



Por otro lado, esta coyuntura dejó claro que las vías de hecho, el plan tortuga o la toma de las troncales de TransMilenio colapsan la ciudad y son el mecanismo más efectivo para presionar a la Administración en cualquier escenario donde el ejercicio de autoridad afecte los intereses particulares de algunos. El antecedente de esta semana se va a repetir más adelante con los bicitaxistas, los vendedores ambulantes, los taxistas, los dueños de bares, en fin, con todo aquel que no esté de acuerdo con una decisión o política pública.



Lo anterior demuestra la necesidad de fortalecer la planeación y los mecanismos de gestión social en el Distrito desde sus diferentes dependencias. La construcción de escenarios para validar los impactos de una medida o las estrategias para mitigar o compensar los efectos que puede conllevar cualquier intervención que quiera modificar y atender los problemas urbanos que tiene hoy Bogotá. Y que, ante todo, exige trabajar desde la gobernanza y no desde el liderazgo con cálculos políticos.



ÓMAR ORÓSTEGUI

​Director de Futuros Urbanos