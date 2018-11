¡Ojo! Movilidad sancionará a quienes perturben las marchas de mañana

Mañana, 8 de noviembre, se tienen programadas una serie de marchas, entre ellas, la de algunas asociaciones de transporte especial.

También hay una muy difundida por las redes sociales organizada, supuestamente, por la Unidad Nacional de Estudiantes de la Educación Superior (Unees) conformada por varios estudiantes. Esta última advirtió que su movilización comenzaría a las 2 de la tarde desde la Plaza Ché en la Universidad Nacional y que iría con rumbo al norte de la ciudad por la carrera 30 hasta la calle 100, pero es una información que no ha sido confirmada y que solo ha circulado por chats no oficiales.

Otros rumores hablan de una movilización que partiría desde las sedes de las universidades públicas de Bogotá hasta la Plaza de Bolívar y de otra liderada por los profesores de la Federación Nacional de Trabajadores de la Educación (Fecode) que partiría desde el Planetario.

Estos últimos aseguraron mediante un comunicado que participarán en jornadas nacionales de movilización contra la Ley de Financiamiento. “Los sindicatos filiales coordinarán con la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), las organizaciones sociales y el movimiento estudiantil de sus regiones los horarios y puntos de encuentro para unirse a las movilizaciones. En Bogotá, será a partir de las 4 de la tarde desde el Planetario Distrital”.



Lo cierto es que al cierre de este artículo ninguna entidad oficial había confirmado la ruta exacta ni los protagonistas de cada una de las marchas.

No obstante, pese a la falta de claridad y de información oficial, la Administración Distrital advirtió que todas aquellas manifestaciones que estén programadas se deben desarrollar pacíficamente y sin vehículos; además, que las personas que alteren el orden público o de movilidad de la ciudad serán objeto de investigaciones administrativas.



La Secretaría e Movilidad, en coordinación con la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia, la Secretaría de Gobierno y la Policía Metropolitana de Bogotá, garantizará el derecho a la protesta y también la prevalencia del interés general sobre el interés particular, al tiempo que monitoreará permanentemente la jornada.



La entidad fue clara en señalar que aplicará sanciones y abrirá investigaciones administrativas a las empresas cuyos vehículos perturben el orden público o la movilidad, bloqueen vías, impidan la circulación del tránsito o se desplacen realizando plan tortuga. “Cualquier sector económico, colectivo o gremio tiene todos los derechos y garantías para protestar. Sin embargo, solicitamos que la protesta no afecte a los ciudadanos de Bogotá que se movilizan en un día laboral. No vamos a permitir que haya operación tortuga, actos vandálicos ni agresiones frente a otros usuarios de la vía. Esperamos que esta sea una jornada pacífica y tranquila”, dijo el secretario de movilidad, Juan Pablo Bocarejo.



Funcionarios de la Fiscalía General de la Nación y la Policía Metropolitana de Bogotá acompañarán la jornada con el fin de individualizar, capturar y judicializar a los responsables de desmanes si estos llegaren a presentarse.

Estas son las infracciones a las que se expondrían quienes incumplan la ley:

Infracciones al transporte



Podrán ser sancionadas con multa de uno (1) hasta setecientos (700) salarios mínimos mensuales legales vigentes, los conductores, propietarios y/o empresas que afecten el orden público, la vida humana y la salud pública, ocasionando traumatismos en la movilidad y otras conductas de acuerdo con el Estatuto Nacional del Transporte (Ley 336 de 1996).



Infracciones al tránsito



Por abandonar, bloquear una calzada, dejar solo su vehículo o transitar en contravía:



C02 - Estacionar un vehículo en sitios prohibidos (multa de $390.600).



C03 - Bloquear una calzada o intersección con un vehículo, salvo cuando el bloqueo obedezca a la ocurrencia de un accidente de tránsito (multa de $390.600).



C04 - Estacionar un vehículo sin tomar las debidas precauciones o sin colocar a la distancia señalada por este código, las señales de peligro reglamentarias (multa de $390.600).



D03 - Transitar en sentido contrario al estipulado para la vía, calzada o carril (multa de $781.200 y la inmovilización del vehículo).



Por realizar plan tortuga:



C14 - Transitar por sitios restringidos o en horas prohibidas por la autoridad competente (multa de $ 390.600 y el vehículo será inmovilizado).



C25 - Transitar, cuando hubiere más de un carril, por el carril izquierdo de la vía a velocidad que entorpezca el tránsito de demás vehículos (multa de $ 390.600).



C31 - No acatar las señales o requerimientos impartidos por los agentes de tránsito (multa de $ 390.600).



D04 - No detenerse ante una luz roja o amarilla de semáforo, una señal de "PARE" o un semáforo intermitente en rojo ($ 781.200).



D05 - Conducir un vehículo sobre aceras, plazas, vías peatonales, separadores, bermas, demarcaciones de canalización, zonas verdes o vías especiales para vehículos no motorizados (multa de $ 781.200).



D07 - Conducir realizando maniobras altamente peligrosas e irresponsables que pongan en peligro a las personas o las cosas (multa de $ 781.200).



D09 - No permitir el paso de los vehículos de emergencia (multa de $ 781.200).



Por perifonear o usar megáfonos en la vía:



B23 - Utilizar radios, equipos de sonido o de amplificación a volúmenes que superen los decibeles máximos establecidos por las autoridades ambientales. De igual forma utilizar pantallas, proyectores de imagen o similares en la parte delantera de los vehículos, mientras esté en movimiento (multa de $ 208.300).



C29 - Hacer uso de dispositivos propios de vehículos de emergencia, por parte de conductores de otro tipo de vehículos (multa de $ 390.600).



D17 - Cuando se detecte o advierta una infracción a las normas de emisión contaminantes o de generación de ruido por vehículos automotores (multa de: $ 781.200).

REDACCIÓN BOGOTÁ

