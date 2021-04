‘Quienes abran comercio incurren en violación de medida sanitaria’

El secretario de Gobierno de Bogotá, Luis Ernesto Gómez, alertó a los comerciantes que, en una acción legítima da desobediencia civil abran su comercio durante la cuarentena, podrán terminar incurriendo en una caución de violación de medida sanitaria.



Explicó qué les podría pasar. "Les informamos que tendremos equipos de la Alcaldía y la Policía no solo imponiendo los respectivos comparendos e iniciando las audiencias de cierre de establecimientos sino que también por el tipo de acción estarían inmersos en la causal delictiva de violación de la medida sanitaria".

El Secretario advirtió que estas medidas podrían ser compulsadas ante la Fiscalía General de la Nación para las respectivas investigaciones en materia penal.



En toda Bogotá habrá 29 puntos de control que contarán con la presencia de policías, miembros del ejército y personal del Distrito y tendrán como objetivo hacer cumplir la cuarentena que inició en Bogotá este viernes a las 00:00 y que se extenderá hasta las 4 a.m. del lunes 19 de abril.

En coordinación con la Gobernación de Cundinamarca habrá controles en las entradas y salidas de Bogotá para que quienes "ingresen sean los que residen acá en la capital y que aquellos que salen lo hagan por una causa de fuerza mayor".



El secretario de Gobierno reconoció que tras un año de pandemia hay mucho agotamiento, especialmente del sector productivo, que ha sido uno de los más afectados: "Es absolutamente comprensivo que tras un año ese agotamiento nos lleve a dejar de pensar en el cuidado colectivo y a pensar en el 'sálvese quien pueda'. Si cada uno de los comerciantes mira a ver cómo resuelve lo suyo y no pone una cuota al cuidado colectivo, no vamos a estar cerrados tres días, vamos a tener cierres mucho más largos y al final todos vamos a estar mucho más afectados por esta pandemia".

