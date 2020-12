Ojo: hasta hoy podrá elegir los proyectos barriales de 2021

Hasta hoy, 20 de diciembre, los bogotanos podrán elegir cuáles son los programas y proyectos que quieren que se realicen en sus barrios el próximo año.

Para hacer parte de esta iniciativa, los ciudadanos deben deben ingresar a www.gobiernoabiertobogota.gov.co y registrarse si no lo han hecho.



Luego deben seleccionar su localidad e ir al link de Propuestas para (nombre de la localidad). Cada persona tendrá una billetera digital, con un millón de pesos, para apoyar las 10 propuestas que más le interese. A cada una podrán asignarle de a cien mil pesos.



“Por primera vez en la historia de Bogotá más de 130 mil ciudadanos han estado trabajando activamente para definir en qué se deben invertir los recursos de sus localidades. Todavía quedan pocas horas, no dejen dejen de participar, voten y que no sean sus vecino los que decidan por ustedes. Es la inversión de la plata de sus impuestos la que se está decidiendo" indicó Luis Ernesto Gómez, secretario de Gobierno



Incluso, Los jóvenes entre 14 y 17 años también pueden hacerlo. Para ello deben registrarse en la alcaldía o en la Casa de Juventud de su localidad en compañía de alguno de sus padres o tutor legal.



En total serán 442 mil millones de pesos que deberán definir los bogotanos este año, y más de 1.6 billones de pesos en todo el cuatrienio, y las propuestas con más votos se ejecutarán a partir de enero del 2021.

