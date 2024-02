Bogotá: ojo, esta es la técnica que usan los apartamenteros para robar las viviendas

Un nuevo suceso delictivo quedó en evidencia en Bogotá. En cámaras de video quedó registrado cómo un grupo de criminales se valió de toca clase de maniobras para poder ingresar a una vivienda en medio de la madrugada y hurtar todos los objetos de valor mientras los dueños de la casa descansaban.

En los videos quedó registrado como tres ladrones llegaron hasta una vivienda, revisaron que las ventanas no tuvieran rejas y mediante la modalidad de escalera humana ingresaron a la casa y robaron varios televisores y objetos de valor.



"Se ve que hacen escalera tres tipos subiendo a uno. Abren la ventana, sacan un televisor y luego sacan el más grande y se van hacía la esquina. Ahí se ven como las lámparas de un carro que los estaba esperando y emprenden la huida", relató una de las víctimas.



Está misma persona denuncia que se han aumentado los casos de hurto en el barrio en donde los ladrones no solo han robado a los transeúntes sino que han golpeado mujeres para quitarles sus pertenencias.



"Este barrio se ha vuelto muy inseguro. No solo son cosas materiales que uno algún día las recupera, pero a la gente ya le da miedo salir en las madrugadas porque los delincuentes los roban, los golpean, les quitan las cosas y han arrastrado señoras y las han golpeado para quitarles los celulares".



Las víctimas del robo también denunciaron que las autoridades no los ayudaron y que señalaron que "el robo no era tan grande".



"Yo llamé a la Policía, a los del CAI. Vinieron como a los 15 minutos y vieron las cámaras y sacaron fotos. Ellos nos dijeron que la cuantía no amerita poner un denuncio", relató la víctima.



Las personas del sector aseguran que son pocas las rondas de vigilancia que hacen los policías y que por eso los delincuentes saben a qué hora y cómo vulnerar la seguridad de las viviendas.



REDACCIÓN BOGOTÁ

CON INFORMACIÓN DEL NOCTÁMBULO DE CITYTV