Ojo con estos ajustes en TransMilenio

De acuerdo con el Aislamiento Preventivo Nacional Obligatorio y luego de los resultados del Simulacro Vital Obligatorio TransMilenio S.A. se mantendrá con condiciones especiales en la operación del SITP en sus tres componentes Troncal, Cable y Zonal para las personas que hacen parte de las excepciones de movilidad.

Martes 24 de marzo: se prestará servicio en horario y oferta habitual en los tres componentes del Sistema, (Troncal, Cable y Zonal).



Miércoles 25 de marzo a lunes 13 de abril: La oferta del Sistema se programará de manera balanceada según validaciones identificadas en los sectores de mayor uso y necesidad.

Operación Troncal a partir de la cuarentena:

Horario de operación inicio día hábil según Portal: (4:00/4:30 a.m. a 10:00 p.m.)



Entre semana se programará el 25% de la flota que se tiene disponible en un día hábil normal. Es decir, la operación contará con 502 buses troncales para garantizar el transporte en su corredor exclusivo.



Los fines de semana se programarán 401 vehículos que corresponde al 20% de los buses rojos.



TrasMilenio dice que para prestar un servicio más eficiente se programarán principalmente rutas fáciles (servicios que paran en todas las estaciones) y se mantendrán algunas rutas expresas (servicios que van de extremo a extremo con menos paradas y permiten la conexión de los pasajeros con su punto de destino), operación tipo domingo.



Es importante recalcar que en todos los servicios (Troncal, Cable y Zonal) se monitoreará de manera constante la demanda de usuarios y la oferta podrá regularse según lo requiera la operación.



El servicio de alimentación va a funcionar de manera regular con horarios de costumbre para cada ruta.



Las estaciones del Eje Ambiental: Universidades, Museo del Oro y Aguas continuarán cerradas indefinidamente. Las rutas que atienden estas estaciones funcionarán con un recorte de trazado por lo que no paran en estos puntos.

Operación Zonal a partir de la cuarentena:

Horario de 5:00 a.m. a 10:00 p.m.



El servicio se ofrecerá con 2.177 buses lo que equivale al 40% de la flota que se programa, con intervalos de paso de los buses que van de 20 min a 30 min.

Operación Cable a partir de la cuarentena:

Horario de 4:30 a.m. a 10:00 p.m.

En el Sistema TransMiCable se prestará servicio en horario y oferta habitual.

Recomendaciones y acciones permanentes

Como medida adicional de protección en el sistema, al interior de los buses se ha delimitado el área de conducción y el área de pasajeros con unas cintas que tienen como propósito proteger a los conductores y usuarios manteniendo la distancia de acuerdo con las recomendaciones preventivas del Ministerio de Salud.



Los procesos de aseo y desinfección de buses y estaciones son fundamentales para TRANSMILENIO S.A., en su compromiso por prevenir el posible contagio de Coronavirus en el Sistema.

Por esta razón, se continuarán desarrollando las actividades de lavado intensivo y desinfección de buses y estaciones en horario nocturno una vez termine la operación, y las labores de aseo de los mismos en hora valle durante el día.



También seguirá la rotación de los lavamanos portátiles y los 134 ubicados en las diferentes estaciones y portales del sistema.



Esta limpieza se lleva a cabo con hipoclorito de sodio y otros productos utilizados en centros hospitalarios para una mayor desinfección de virus y bacterias que puedan encontrarse en las distintas superficies.



Para quienes deban hacer uso del Sistema, según las excepciones establecidas por Decreto Nacional, la recomendación es que planeen su viaje consultando la página web de la entidad www.transmilenio.gov.co o por medio de la aplicación TransMiAPP para que conozcan las modificaciones que tendrá el servicio durante este periodo.

REDACCIÓN BOGOTÁ CON INFORMACIÓN DE TRANSMILENIO ​