Las denuncias por hurtos en la capital del país se han vuelto recurrentes cada día. En esta oportunidad un joven de 18 años denunció que fue víctima de un intento de hurto dentro de un reconocido centro comercial ubicado en el sector de Ciudad Salitre, en el noroccidente de la ciudad.



Según le dijo el joven a las cámaras de CityTv "estaba entrando al centro comercial por el costado occidental cuando, subiendo las escaleras, me abordaron dos ciudadanos extranjeros, me amenazaron y sacaron un arma cortopunzante".



Aunque, cuenta la víctima, que los ladrones estaban decididos a quitarle todas sus pertenencias apareció un guarda de seguridad quien se percató de la situación y corrió al rescate del joven. "El celador empezó a decir 'no lo robe, no lo robe' y ahí los tipos se fueron. Yo inmediatamente pedí que llamaran a la Policía porque estaba en shock", contó la víctima.



Según contó el joven, de acuerdo a una conversación que sostuvo con uno de los vigilantes, esta no sería la primera vez que se había visto a este par de criminales acechando a los clientes del centro comercial. "Me dijo que ellos estaban cambiando la seguridad y que el hurto estaba muy pesado en este sector".



"Aquí están rapando mucho los celulares, rompen las ventanas de los carros para sacar los elementos de valor. La verdad es que ya estamos cansados de tanta inseguridad", relató.



Este hecho se une al ocurrido el pasado 25 de julio en el centro comercial Atlantis, al norte de la ciudad, en el que un ciudadano también denunció que hombres armados lo habrían intimidado para obligarlo a entregar su reloj de marca Rolex.





