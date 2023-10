Ojo: Cierre total de calzada de Av. Suba al Norte de Av. calle 100 por obras

Para avanzar en la reubicación de las redes como parte del proyecto de construcción de la Troncal de TransMilenio en la avenida Carrera 68, grupo 8, y en cumplimiento del Contrato IDU-352-2020, la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) ha aprobado el cierre completo de la vía en dirección sur-norte, desde la avenida Suba hasta el norte de la avenida calle 100.



Según el cronograma presentado por el contratista, estas actividades iniciarán el viernes 27 de octubre de 2023 y finalizarán aproximadamente en un mes. Las obras se realizarán en horario nocturno entre las 10 p.m. hasta las 4:30 m.

Tránsito de vehículos particulares

Los usuarios que transitan en sentido sur-norte por la av. Suba, deberán tomar la carrera 50, carrera 49 al norte, av. calle 100 al occidente, carrera 53 al norte y calle 106 al occidente por donde se empalmarán con su recorrido habitual (Mapa 1 – color rojo).



Los usuarios que transitan por la av. calle 100, en sentido oriente - occidente y desean tomar la av. Suba al norte podrán tomar la carrera 53 al norte y calle 106 al occidente, por donde se empalmarán con su recorrido habitual (Mapa 1– color fucsia).



Tránsito vehicular Foto: IDU

Tránsito de transporte público



-No se tendrá afectación en el transporte público.



-Los paraderos existentes del SITP, no tendrán afectaciones viales.



Tránsito de ciclistas y peatones



-Los ciclistas y peatones no tendrán ningún tipo de afectación, por lo que, podrán transitar normalmente por la infraestructura destinada para ellos.



REDACCIÓN BOGOTÁ

OSCAR REPISO