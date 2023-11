¡Ojo! así se estarían robando contadores presuntos habitantes de calle en Bogotá

En video quedaron registrados dos presuntos habitantes de calle quienes estarían robando los contadores de servicios públicos en el sector de Patio Bonito, en Kennedy. Durante la última noche se han llevado más de cinco de estos artefactos.



"Amanecimos sin contador. Parece que desde semanas antes empezaron a manipular la reja de seguridad hasta que se lo llevaron. Nos dimos cuenta cuando vimos el reguero de agua en la calle. Me perjudicaron porque es un nuevo gasto que tengo que hacer y volverlo a poner cuesta entre 400 y 500 pesos", denunció una de las vecinas del sector.



Pero los casos del sur de la ciudad no son los únicos. En junio de 2023, la comunidad del barrio Toberín denunció robos masivos de contadores de agua, gas, luz e incluso de cámaras de seguridad.



En respuesta los habitantes del sector tuvieron que reforzar con láminas los exteriores de los contadores. La comunidad denunció que los culpables serían las bandas de crimen organizado.



Sandra Castillo, una habitante del barrio, le contó a City Tv, que los delincuentes van en busca de cualquier objeto metálico que puedan luego revender. Incluso en uno de los parques ya no quedan elementos de este material, los cuales estaban presentes en juegos para niños y máquinas de ejercicio.



Tal es la inseguridad, que los arcos de las canchas de fútbol del parque fueron soldadas al piso para evitar que se los robaran.





