Por motivo de la conmemoración del Día de la Independencia del país, el miércoles 20 de julio se realizará un desfile a lo largo de la Av. Boyacá sobre la calzada occidental, sentido norte - sur, entre la Av. Calle 170 y Av. Calle 116. Por esta razón la Secretaría de Movilidad programó una serie de cierres y desvíos para el desarrollo de la jornada.



Así las cosas, la entidad informó que hoy de 10:00 p.m. a 4:00 a.m. estará cerrada la Av. Boyacá entre calles 170 y 116 en sentido norte-sur, y entre las calles 127 y 170 en sentido sur-norte, además la calle 127 entre Av. Suba y Av. Boyacá en sentido oriente occidente.



Para cruzar, habrá paso controlado por la Av. Boyacá, en las intersecciones de la calle 163 y calle 169B que permita el cruce transversal. Asimismo, para el acceso a los residentes de los predios ubicados en el costado occidental Av. Boyacá entre Av. Calle 127 y Av. Calle 116.



Por otra parte, el montaje, que se viene realizando desde el pasado sábado, irá hasta el martes 19 de julio. Esto significa que durante 24 horas, no estará funcionando el carril de la calzada occidental en sentido norte – sur de la Av. Boyacá entre Calle 152B y Calle 129.



Para este miércoles, desde las 5:00 a.m. estará cerrada la Av. Boyacá entre calles 170 y 116 en sentido norte-sur, y entre las calles 127 y 170 en sentido sur-norte, además la calzada norte de la calle 127 entre Av. Suba y Av. Boyacá.



Para ese día se realizará paso controlado y acceso de entrada a los residentes aledaños a la zona.



Por su parte, la aeronáutica civil informó que para el día miércoles se llevará acabo un cierre aéreo entre las 10:00 a.m. y la 1:00 p.m por la celebración.