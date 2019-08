Ojo a estas recomendaciones si viaja en flota este puente festivo

Sí usted es de los que piensa viajar en bus durante este puente festivo que se avecina, tenga en cuenta que las tres terminales de Bogotá: Salitre, Norte y Sur, estarán listas para atender a más de 256.497 pasajeros, así lo anunciaron desde la Termina de Transporte de Bogotá.

"Hago un llamado a los conductores de buses intermunicipales y sabaneros, para que cumplan las normas, cuiden a los pasajeros y no los recojan sobre vía, se les

recuerda que esa actividad está prohibida y les ocasionará la inmovilización del vehículo”, recomendaron desde la terminal.

Recuerde que los destinos más solicitados son los del sur del país como Girardot, Melgar, Ibagué, Valle del Cauca, Buga, Buenaventura y Cartago. Otro punto turístico, pero cuya salida es por el norte de Bogotá es Villa de Leiva.



Cifras estimadas indican que en 14.844 vehículos se movilizarán 256.497 pasajeros y saldrán de las tres sedes de la terminal: Sur 55.000 pasajeros; Norte 50.000 y Salitre 51.000.



Autoridades recomiendan comprar los tiquetes con anticipación y no esperar al último momento ya que puede encontrar grandes congestiones y es posible que ya no obtenga los tiquetes.

De las terminales Sur saldrán 55.000 pasajeros; del Norte 50.000 y de Salitre 51.000.

Desde la Terminal señalaron que el comportamiento en precios y servicio de las empresas transportadoras está vigilado por la Superintendencia de Puertos y Transporte y ante cualquier irregularidad en el trayecto pueden comunicarse con la línea #767, también dentro de la Terminal en los puntos de información donde se encuentra el personal identificado con chaleco azul.

Recomendaciones

Por seguridad, comodidad y servicio compre sus tiquetes sólo en las taquillas de las

terminales, hacerlo por fuera de ellas lo llevaría a ser víctima de estafa.



No tome el bus en lugares diferentes de las Terminales de Transporte, ni mucho menos sea pasajero de rutas ilegales o piratas.



No reciba alimentos o bebidas de personas extrañas.



No descuide a los menores de edad, siempre llévelos de la mano y procure que tengan

algún documento que los identifique, junto con los datos de sus padres o acudientes.



No deje abandonadas sus maletas y evite llevar equipaje en exceso recuerde que para

grandes volúmenes puede utilizar los servicios de encomiendas que ofrecen las

empresas legalmente reconocidas en el módulo 4 de la Terminal Central Salitre, estos

deben ser usados después de los 25 kilos y su costo será según trayecto y peso.



Si se desplaza con mascotas recuerde que debe llevarlas en su respectivo guacal,

debidamente hidratadas.



No viaje con ningún tipo de arma, que pueda poner en riesgo su integridad y la de los

demás pasajeros. Ante cualquier situación sospechosa, denuncie a la Policía a través de la línea de emergencia 123 o acérquese a cualquier funcionario de las terminales de

transporte, quienes tienen comunicación directa con las autoridades.



De requerir atención médica, acuda al servicio de primeros auxilios que opera las 24

horas del día los 365 días del año dentro de la Terminal, y en caso de ser requerido su

traslado recuerde que se ofrece servicio de ambulancia, todo esto de forma gratuita. De

requerir la vacuna de la fiebre amarilla esta se aplica gratuitamente en horario de 7 a.m. a 7 p.m. jornada continua de domingo a domingo.

Sí viaja en carro particular esto le interesa

Las proyecciones de las autoridades de tránsito indican que desde este viernes de Bogotá aproximadamente saldrán (paso peaje) 416.269 automóviles, mientras que ingresarán cerca de 301.426. "Es decir, entre el viernes 16 y el lunes 19 de Agosto, se calcula que podrán ingresar y salir más de 717.696 automotores, Así mismo se espera que el departamento de Cundinamarca tenga la visita de 1.177.040 vehículos entre ingresados y salidos", aseguraron desde la Policía de Tránsito.

Los carros de carga con capacidad de 3,4 toneladas o más tendrán restricción en las vía y será así:



Viernes 16 de agostos, de 4 de la tarde hasta las 10 de la noche

Sábado 17 de agosto de 9 de la mañana a 3 de la tarde

Domingo 18 de agosto no aplica.

Lunes festivo 19 de agosto desde la 12 de día hasta la 1 de la madrugada del martes 20 de agosto.



REDACCIÓN BOGOTÁ

@BogotaET