El deportista olímpico, Manuel Esteban Soto, fue atracado el 4 marzo, cerca del Parque Simón Bolívar, cuando se dirigía en su bicicleta para el municipio de La Calera. El ataque fue violento. “Yo estaba en la entrada de eventos. Ahí fue cuando me rodearon dos tipos en bicicleta, me jalan y proceden a robarme la bicicleta. Me dan seis golpes con un arma, el casco me lo rompieron, la mandíbula la tengo rota y estoy esperando para que me revise la cirujana plástica”.

La bicicleta del deportista tiene un precio aproximado de siete millones de pesos. También le hurtaron un reloj de tres millones de pesos.



La Policía Metropolitana de Bogotá ofreció una recompensa de $ 10 millones a las personas que den información para dar con el paradero de los ladrones. “La idea es identificar e individualizar y llevar ante la justicia a los criminales. Ofrecemos una recompensa para las personas que nos den información que nos permita avanzar en esta investigación de cara a lo que le pasó a este deportista de alto rendimiento”.



El deportista olímpico planeaba viajar en un mes a Europa para una competencia deportiva. Él ha representado a Colombia en campeonatos mundiales de Atletismo.

