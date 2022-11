Las autoridades de Cundinamarca aceleran la búsqueda de los dos hombres que a mano armada acabaron con la vida de la madre del alcalde del municipio de La Vega, Eduar Ricardo Matiz, la madrugada del domingo 27 de noviembre.



De acuerdo con las primeras indagaciones, la madrugada de ese día el alcalde viajaba en una camioneta junto a sus dos padres, a quienes llevaba de regreso a casa.



Según cuentan los testigos del hecho, cuando la familia se disponía a llegar a su hogar, el carro fue atacado por dos hombres armados, quienes dispararon varias veces contra el carro y uno de los tiros impactó a la madre del mandatario municipal.



Alguna de las teorías que investigan las autoridades del municipio, del departamento y la Fiscalía General de la Nación, el ataque puedo haber estado dirigido directamente contra Eduar Ricardo Matiz y no contra alguno de los familiares que esa mañana lo acompañaban dentro del vehículo.



Las autoridades pudieron establecer que los dos asesinos persiguieron la camioneta del alcalde por las calles del municipio desde que este salió con su familia de un evento equino al que asistía.



Dentro de la investigación también se estableció que una vez cometieron el asesinato, los hombres escaparon por la vía rural que conduce de La Vega a los municipios aledaños de Nocaima y Vergara.

“Hasta el momento, el alcalde no tenía ninguna amenaza contra su vida. Hemos reforzado su seguridad y hacemos patrullajes urbanos y rurales”.

Aunque no se ha podido esclarecer el móvil del hecho ni la identidad de los homicidas, lo cierto es que la Policía de Cundinamarca y la Gobernación del Departamento ofertaron una recompensa de hasta 50 millones de pesos para quien pueda aportar información que ayude a dar con los responsables del homicidio.



Por su lado, Juan Carlos Barragán, secretario de Gobierno de Cundinamarca, señaló que de acuerdo con la investigación no se encontró que el alcalde o algún miembro de su familia tuvieran algún tipo de amenaza en contra de su vida.



“Reforzamos los esquemas de seguridad del señor alcalde, que hasta el momento no tenía ninguna amenaza (…) realizamos patrullajes tanto urbanos como rurales para dar con los asesinos”, señaló Barragán luego del consejo de seguridad que se realizó con las autoridades.



