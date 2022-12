Dos policías fueron asesinados en la tarde de este domingo mientras atendían un requerimiento en el barrio Los Olivos, de la localidad de Bosa, suroriente de Bogotá. Las autoridades confirmaron que los uniformados recibieron impactos de bala mientras intentaban capturar a un grupo de delincuentes que intentaba esconderse en un depósito de materiales de la zona, luego de, al parecer, haber cometido un hurto.

En varios videos publicados en redes sociales se ve el momento en el que los cuerpos de los uniformados son sacados del establecimiento comercial y posteriormente subidos a una patrulla, ante la mirada de decenas de vecinos del barrio. Según versiones preliminares, los dos policías recibieron disparos en la cabeza y en el cuello.



“Estaban atendiendo una situación reportada a través de una llamada por parte de un ciudadano del sector; desafortunadamente, en el lugar de los hechos los delincuentes atacaron a nuestros policías con arma de fuego”, señaló el brigadier general Carlos Fernando Triana Beltrán, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá.



Los fallecidos fueron identificados como José Alirio Sánchez Ojeda, subintendente de 35 años, y Gustavo David Bohórquez Canchilla, patrullero de 22, quienes alcanzaron a ser trasladados al Hospital de Bosa, lugar donde, debido a la gravedad de las heridas, fallecieron.



Bohórquez Canchilla llevaba apenas un año en la institución y no era oriundo de la capital. Ambos uniformados estaban adscritos a la estación de la localidad de Bosa.



De inmediato, las autoridades establecieron un plan candado con el objetivo de capturar a los responsables del crimen, quienes habrían huido del lugar en una motocicleta. “Vamos a llegar hasta las últimas consecuencias para capturar a estos delincuentes”, agregó el brigadier general.

En varios videos publicados en redes sociales se ve el momento en los cuerpos de los uniformados son sacados del establecimiento comercial. Foto: Capturas de pantalla

Reacciones

La alcaldesa Claudia López rechazó el hecho a través de sus redes sociales y envió un mensaje de apoyo a la institución. Además, pidió celeridad en las investigaciones. “Comandante de la Policía de Bogotá me informa del vil asesinato de dos policías cumpliendo su deber en Bosa. Toda mi solidaridad y el acompañamiento que se necesite nuestra Policía para esclarecer los hechos. Pido a los organismos judiciales dar toda la prioridad a la investigación”, agregó la mandataria local.



Por su parte, la Policía Metropolitana de Bogotá anunció una recompensa de 200 millones de pesos por información que permita la captura de los delincuentes que asesinaron a dos policías.



“Dos policías ofrendaron su vida en el cumplimiento del deber. Atendieron el clamor de quien vio perdido su patrimonio. Lo recuperaron y a cambio entregaron su propia existencia. Los coautores homicidas serán sometidos al imperio de la ley”, señaló el mayor general Henry Armando Sanabria Cely, director de la Policía Nacional.



El presidente de la República, Gustavo Petro, también se refirió a este asesinato en su cuenta de Twitter. “Los asesinatos del subintendente José Sánchez y del patrullero Gustavo Bohórquez de la Policía de Bogotá no quedarán impunes. He pedido que se identifique y se judicialice a los responsables”, escribió.

