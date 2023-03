Ante la falta de trabajadores en las obras de Bogotá, que, según el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) es una de las causas de los retrasos en la ejecución de los proyectos de valorización —demoras que dieron paso a la apertura de un proceso de vigilancia preventiva de la Procuraduría General de la Nación—, se abrió una convocatoria para 1.300 personas que deseen trabajar en uno de los 297 frentes de construcción que hay en la ciudad.



“A esas personas las necesitamos a partir de ya porque es urgente que comiencen a trabajar con las obras en ejecución. Es una oportunidad de empleo que además servirá para que los contratos de obra avancen de la manera adecuada y no tengamos excusas, como la falta de personal, para ejecutarlas en los tiempos pactados”, dijo Diego Sánchez, director del IDU.



Según el último reporte de la entidad, actualmente cuentan con más de 11.400 trabajadores.



El problema no es menor. En total son 15 las obras que están a cargo de la entidad tras la aprobación del acuerdo 724 de 2018 y en las cuales, para el Ministerio Público, se tienen bajos porcentajes de avance debido a varias modificaciones de los contratos.



De hecho, el director del IDU salió la semana pasada a pedir disculpas por los retrasos en la construcción de las conexiones transversales, en la localidad de Chapinero, junto con el contratista Gustavo Rodríguez, de C. I. Grodco en reorganización, quien se comprometió a incorporar personal y a terminar las obras antes del 7 de junio.

Apoyarán las obras de mantenimiento de calles y vías en la ciudad. Foto: Mauricio Moreno. EL TIEMPO

A esas personas las necesitamos a partir de ya porque es urgente que comiencen a trabajar con las obras en ejecución.

Las otras obras de valorización son las aceras y ciclorrutas de la calle 116 (52,8 por ciento de avance), el ciclopuente del canal Molinos, entregado a los habitantes de Suba y Usaquén en agosto del 2022, y la ciclorruta que complementa la obra, cuyo avance es del 53 por ciento, pese a que debe ser entregada antes del 11 de mayo del 2023.



También hay demoras en el puente peatonal de la calle 112 con 9.ª (36 por ciento de ejecución), contrato de 10.000 millones de pesos que según el Visor del Proyectos de la entidad se encuentra suspendido y en las aceras y ciclorrutas de las calles 92 y 94, con retratos del 25 por ciento.



Sobre las avenidas Santa Bárbara, Contador y Jorge Uribe Botero no hay información sobre si los contratos avanzan, mientras que las vías de las zonas industriales Montevideo y Puente Aranda están por debajo del 2 por ciento.



Finalmente, el puente vehicular de la calle 153 tiene una ejecución del 2,43 por ciento; el diseño y la construcción de las ciclorrutas de la Autonorte, un avance del 41 por ciento y los estudios, diseños y construcción del corredor del Canal Córdoba, un progreso del 9,6 por ciento.



También es importante tener en cuenta que, con la aprobación del proyecto de valorización en 2018, se había establecido como fecha máxima para el inicio de la construcción el 6 de diciembre de 2020; no obstante, dicho plazo se extendió un año más con la aprobación del artículo 87 del Plan Distrital de Desarrollo.

Las otras obras

A estas hay que sumarles los frentes de obra de las troncales alimentadoras de la 68 y de la avenida Ciudad de Cali, que avanzan a buen ritmo, así como de los trabajos en la avenida El Rincón y las actividades de conservación de la malla vial.



Para el primer componente de obras, el de la troncal de la avenida 68, actualmente se trabaja en nueve grupos. De estos, solo dos frentes están por encima de los tiempos programados: los grupos 7 (11,6 por ciento) y 8 (16,2 por ciento), que van desde la calle 66 hasta la 100 con carrera 48.



Los otros siete tramos tienen retrasos que van desde el 2 hasta el 7 por ciento, siendo el segmento vial que va desde la calle 18 sur hasta la avenida de Las Américas el más rezagado: va en el 27,6 por ciento, cuando debería estar sobre el 35.



En cuanto a la avenida Ciudad de Cali, dos de los cuatro tramos tienen retrasos. El primero, que va desde la avenida Circunvalar del Sur hasta la avenida Bosa, tiene una ejecución del 42,9 por ciento sobre el 64,7 programado, según el Visor de Proyectos del IDU. Asimismo, el tres tiene un avance del 9,2 por ciento, cuando hoy debería estar por encima del 20 por ciento.



Finalmente, con respecto a la ampliación de la avenida El Rincón, desde la avenida Boyacá hasta la carrera 91, las obras presentan un retraso del 12 por ciento, según el último corte de la entidad realizado el 27 de febrero de 2023.



Allí, existe otra preocupación, producto de un talud que fue construido a pocos metros de dos conjuntos residenciales ubicados a pocos metros de la Boyacá, el cual, según vecinos del sector, ha generado inestabilidad en el terreno.

Buscan evitar más retrasos en proyectos de valorización y en troncales de la 68 y de la Ciudad de Cali. Foto: Mauricio Moreno. EL TIEMPO

Las vacantes



Según Diego Sánchez, director del IDU, las vacantes serán para trabajar en las obras de la avenida 68, avenida Ciudad de Cali, la avenida El Rincón y para las actividades de conservación de la malla vial. La entidad señaló que se requieren 136 brigadistas de orden, aseo y limpieza, 39 cadeneros, 124 auxiliares de tráfico, once guías cívicos, 177 oficiales de construcción y 731 ayudantes de obra.



Las vacantes se estarán ofertando hoy en el Palacio de los Deportes (calle 63 con transversal 47) desde las 9 de la mañana.



“Las mujeres y las personas con discapacidad recibirán prioridad en este proceso, que busca disminuir la brecha de contratación”, explicó. Asimismo, la entidad indicó que en los puntos IDU, ubicados cerca de los frentes, también se recibirán las hojas de vida.



REDACCIÓN BOGOTÁ

