Ocupación UCI en Bogotá, en el límite del 90 por ciento

La ocupación de unidades de cuidados intensivos general en Bogotá llegó en la noche de este jueves a 88,7 por ciento y en UCI covid quedó en 89,9 por ciento, ubicándose al límite del 90 por ciento que se puso la alcaldía para revisar las medidas y adoptar nuevas.

Desde hace tres semanas, la ciudad viene con las restricciones del pico y cédula para ingresar a establecimientos comerciales y públicos y cuarentena general los fines de semana, en un esquema de cuatro días de actividad por tres de confinamiento.



De hecho, desde las 00 horas de este viernes comienza un tercer ciclo de ese modelo. Y desde el martes, acatando la directriz del Ministerio de Salud, la alcaldía declaró además el toque de queda entre 8 p. m. y 4 a. m. del día siguiente.



Desde julio del año pasado y febrero de este, las UCI no vivían un nivel de presión como el actual. En efecto, el 10 de febrero se alcanzó a superar el 90 por ciento de ocupación.



“Muy posiblemente hoy (jueves) cerramos al 90 por ciento. Vamos a seguir monitoreando y evaluando. No tenemos hoy una situación alarmante que nos permita convocar con urgencia (al comité epidemiológico nacional”, dijo en la tarde de este jueves la alcaldesa Claudia López, quien, no obstante, hizo un llamado a seguir con las medidas de cuidado y cumplir con la cuarentena general este fin de semana. Se mostró confiada en que el lunes se reunirá con el comité.



"¡Estamos literalmente entre la vida y la muerte!", añadió López.



Cabe recordar que el secretario de Salud, Alejandro Gómez, dijo a principios de la semana que una vez se llegue al 90 por ciento de ocupación UCI se analizarán los resultados de las restricciones y los indicadores de la pandemia, y que, de ser necesario, se revaluarán las medidas adoptadas.



“Queremos ver qué resultados se obtienen en cada uno de los días con la imposición de estas medidas y en el momento en que tengamos valores superiores al 90 por ciento revaluaremos la situación”, señaló, y recordó que la circular del ministerio de Salud del pasado lunes “propone, incluso, horarios más amplios de confinamiento, desde las 6 de la tarde”.

De acuerdo con los indicadores que se publican en la página web Saludata, donde día a día se le hace seguimiento al comportamiento de la pandemia en la ciudad, las cosas no han mejorado. Por ejemplo, la positividad (número de personas a las que se les practica la prueba y resultan positivos) continuaba este jueves en 30 por ciento y el Rt (personas que son contagiadas por un infectado) seguía en 1,23, lo que quiere decir que el nivel de contagio sigue creciendo. Otro indicador clave es el porcentaje de fallecidos. Este se encuentra en 2 por ciento.



La preocupación en los actuales momentos también es porque la mayoría de hospitales y clínicas ya agotaron las alternativas de expansión en cuidados intensivos y, con corte al 21 de abril, alrededor de 25 instituciones de salud llegaron al 100 por ciento de ocupación. Según Saludata, entre ese grupo se encuentran los hospitales universitarios San Ignacio y Mayor-Méderi, la Fundación Cardio Infantil, la Fundación Santa Fe y la Clínica Shaio.



Pero hay otros que si bien no han están en el 100 por ciento, sí enfrentan un momento crítico porque empiezan a acercarse al límite y sin opciones de expandirse, ya sea por falta de recursos físicos, técnicos y tecnológicos o de personal. Ese es el caso del Hospital El Tunal, que desde el año pasado amplió de 32 a 103 las camas UCI, 84 de ellas para pacientes covid.



Según Jhon Parra, referente de Unidades de Cuidado Intensivo de la Subred Sur, los requerimientos de UCI de pacientes con patologías diferentes a covid y el aumento de los infectados les ha complicado la situación en este tercer pico. Esto llevó a que sean más los que ingresan que los que salen con el alta. Esa relación es siete a seis.



Otro caso es el Hospital Universitario Nacional (HUN) que acaba de hacer una expansión de 12 camas UCI para un total de 72 (arrancó la pandemia con 32) y tiene una ocupación del 89 por ciento en no covid y del 92 por ciento en covid.



“Expandirnos más nos queda difícil, por equipos y, sobre todo, talento humano. Estamos con cansancio y fatiga, porque el trabajo se ha aumentado muchísimo”, afirma Guillermo Ruiz, director científico del HUN, quien, sin embargo, dice que en últimas les tocaría destinar camas no covid para covid.



Comenta que solo tienen dos camas disponibles para positivos y que un fin de semana la red hospitalaria puede reportar 100 pacientes de Bogotá y otras ciudades que necesitan cuidados intensivos pero no han podido recibir.



La situación del Hospital Santa Clara es un poco diferente a la de otros, sin dejar de ser preocupante por el aumento de pacientes con otras patologías, con complicaciones de las secuelas del covid y contagiados que demandan cuidados intensivos. Guillermo Ortiz Ruiz, referente de cuidado crítico para la Red Centro oriente, explicó que comenzaron la pandemia con 41 camas UCI y ya tiene más de 90, pero una ocupación cercana al 90 por ciento.



Esto, junto con la estrategia de manejar todos los pacientes como críticamente enfermos, independiente de que si son covid o no, les ha permitido contar aun con disponibilidad de camas.



¿Qué hay que hacer?

'Si el PRASS funcionara no se requerirían encierros'

Luis Jorge Hernández, médico salubrista y epidemiólogo y profesor de la Universidad de Los Andes:



"Una ocupación de UCI por encima del 80 por ciento es ya saturación. Una primera recomendación es tener información confiable, ¿cuántos pacientes intubados en áreas no UCi?, ¿cuántos con oxígeno?, ¿cuántos esperando UCI?.



"Se puede llegar a falta de UCI y empezaría el protocolo de criterios bioéticos de escogencia de pacientes. El gobierno debe reforzar las medidas para que las personas no lleguen a UCI, como identificar los focos de infección y transmisión. Si el PRASS funcionara no se requerirían encierros.



"El virus no se va ir. Debemos hacer buen uso de tapabocas, distancia física, no aglomeraciones y buena ventilación. Hay que aprender a vivir con el virus".

Cuarentenas y mayor vacunación

Fabián Rosas, presidente de la Asociación Colombiana de Especialistas en Medicina de Urgencias y Emergencias:



"Hay que hablar de tres aspectos fundamentales, que son una cadena de tensión. Esas cadenas son: 1. Respuestas de gobierno claras y estrictas. 2. Respuesta del personal de salud. 3 Responsabilidad y autocuidado de la comunidad​. Pero como no tenemos la primera ni la última, claramente la pandemia va a ir empeorando.

Se recomiendan cuarentenas estrictas por UPZ en riesgo de aumento de la tasa de contagio y de colapso hospitalario. Cerrarlas por dos semanas. También hay que aumentar la tasa de vacunación FACEBOOK

TWITTER

"Se recomiendan cuarentenas estrictas por UPZ en riesgo de aumento de la tasa de contagio y de colapso hospitalario. Cerrarlas por dos semanas. También hay que aumentar la tasa de vacunación. Con la primera dosis aumenta la respuesta inmune y nos disminuye el riesgo, no tanto como la primera dosis, pero disminuye la velocidad de infección. Y continuar con políticas y campañas de autocuidado.



"Ya para la respuesta en salud, ubicar sitios adecuados para atender a los pacientes no covid, que también están en aumento, y que los hospitales, donde tenemos los puntos de oxígeno, se enfoquen en los pacientes covid".

Cuarentenas por UPZ y por localidades

César Burgos, expresidente de la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas:



"La solución no es aumentar o expandir la capacidad de unidades de cuidados intensivos disponibles. Ese espacio se está agotando. Las medidas deben ir dirigidas a aumentar las restricciones.



"Tenemos que apelar a lo que ya conocemos. En un principio deberían hacerse cuarentenas estrictas en aquellas UPZ donde hay mayor tendencia al crecimiento de casos de contagio, y luego, por localidades. Obviamente, con la posibilidad de que pensemos en la cuarentena total.



"No podemos tomar medidas exageradas cuando hay medidas focalizadas eficaces. No había que esperar a que se llegara al 90 por ciento de ocupación UCI para tomar decisiones, se debió empezar desde el 80 por ciento".

Las restrcciones que se mantienen

- Desde las 00 horas de este viernes, Bogotá entró de nuevo en cuarentena general. La medida va hasta las 4:00 a. m. del lunes. Solo las actividades esenciales están exceptuadas.



- Se mantiene el pico y cédula en Bogotá y algunos municipios de la Sabana, para ingresar a centros comerciales.



- También desde las 00 horas de este viernes comenzará el plan candado, que contempla establecer puestos de control en los 10 peajes que hay en las vías de entrada y salida de Bogotá.

