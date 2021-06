Leve descenso en ocupación UCI en Bogotá: de 98,5 a 97,4 por ciento

La capital del país registra desde hace algunas semanas cifras críticas en materia de contagios y ocupación hospitalaria por cuenta de la tercera ola del covid, que se ha extendido dejando una estela de muerte y desolación en miles de familias. El fin de semana que acaba de terminar la ciudad reportó la cifra más alta de fallecimientos, con 185 en un día.

Además, se tenía una ocupación UCI Covid-19 de 98,5 por ciento, la más alta registrada, y dejando al borde la capacidad de atención para pacientes de covid-19. No obstante, entre el domingo y hoy se bajó un punto porcentual en este indicador, ubicándolo en 97,4 por ciento, ya que se desocuparon 21 camas, principalmente por fallecimientos.



(Además: Los puntos de Bogotá que sufren el mayor impacto por el coronavirus)



No obstante, los registros no son positivos. Bogotá tuvo en la última semana (del 14 al 20 de junio) 69.558 casos nuevos por covid-19, un promedio diario de 9.937 infectados y un incremento del 7,2 por ciento frente a la semana anterior, en la que se registraron 64.878 casos, con promedio diario de 9.268 nuevos contagiados.



En mortalidad, entre el 14 y el 20 de junio, la ciudad sumó 1.116 personas fallecidas por Covid-19, que arrojan un promedio de 159 muertes por día y un aumento del 10 por ciento frente a la semana del 7 al 13 junio, cuando murieron 1.014.

“La mortalidad por covid-19 ha estado a 180 cadáveres por día, que nos pone un poco en el límite, por eso se dispuso de capacidad de almacenamiento de cuerpos en condiciones de enfriamiento para evitar inconvenientes; pero también se tomó la decisión de que los cadáveres que hayan muerto por covid o sospecha de covid, no solo se pueden quemar sino también enterrar en cementerios que tenemos sin ningún riesgo para la familia”, explicó Alejandro Gómez, secretario de Salud de Bogotá.

