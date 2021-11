¿Un mastodonte en Bogotá?: Obreros encuentran enormes huesos

En medio de la excavación de un pozo para reforzar una estructura en el barrio Alcalá, en el sur de Bogotá, tres obreros hicieron un hallazgo sin precedentes.



De las profundidades de la tierra, extranjeros extrajeron restos óseos que parecen ser las mandíbulas de un enorme animal.



De manera preliminar, el Servicio Geológico Colombiano, le aseguró a City Tv que estas piezas podrían ser de un mastodonte:



"De manera preliminar, se puede determinar que la pieza corresponde a una mandíbula izquierda de mastodonte, siendo la parte anterior la que tiene el molar con las cúspides más desgastadas, lo más probable es que sea nastiomastodón platensis".



Según le contaron los obreros a City Tv, llevaban varios días encontrados piezas que parecían ser huesos. Sin embargo, no prestaron atención y los desecharon junto al resto de escombros. Solo hasta que encontraron las mandíbulas y los dientes, supieron que este no era un hallazgo cualquiera.



El Servicio Geológico recordó que, ante este tipo de situaciones, es necesario cumplir un protocolo para proteger las piezas."Quien de manera fortuita encuentre posibles bienes de interés geológico o paleontológico deberá dar aviso inmediato a las autoridades locales y al servicio geológico colombiano o la entidad que este autorice en un plazo máximo de 24 horas siguientes al hallazgo".

EL TIEMPO - CITY TV

*Con reportería de Ana María Sánchez, periodista de City Tv.