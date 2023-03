Catorce de las 15 obras por valorización aprobadas a través del acuerdo 724 de 2018 –sin contar el Cefe de Chapinero por ser una obra de la Secretaría de Cultura–, y cuyo costo asciende a los 764.366 millones de pesos, tienen hoy, cuatro años después de que más de 382.000 bogotanos empezaron a hacer su contribución, graves retrasos. A la fecha, solo el ciclopuente del canal Molinos ha sido entregado y otros seis contratos se encuentran suspendidos.

Contratos parados



En este momento, de los contratos suspendidos hay uno que causa preocupación por los antecedentes de uno de los contratistas. Se trata de las aceras y ciclorrutas de la Autonorte entre las calles 80 y 128B, obra que debería haber sido entregada el 1.º de mayo de 2022.



Este proyecto, cuyo costo asciende a los 52.083 millones de pesos, fue adjudicado al Consorcio Autopista Norte, conformado por Alca Ingeniería y la firma española Ohla, la misma que tenía a cargo la construcción del aeropuerto del Café –hasta que el Gobierno Nacional liquidó las obras– y el Museo de Memoria –que presenta retrasos y problemas constructivos–.



Este contrato fue suspendido el 3 de febrero de 2023 y antes de esa decisión ya había sufrido siete interrupciones y una prórroga. Según Diego Sánchez, director del IDU, esta semana que viene se levantará la suspensión para que las obras puedan continuar y el proyecto pueda ser entregado antes del 6 de enero del 2024.

El segundo contrato es el de las avenidas Santa Bárbara y de la avenida Contador, vías que tienen un avance del 0,55 por ciento y están a cargo del consorcio Construcción Vial 027. El retraso se debe a que debajo de ambas vías existen unos colectores de agua de gran tamaño y de más de 50 años de antigüedad que debían ser reemplazados antes de comenzar con los trabajos.



“Esto está suspendido porque no habíamos podido ponernos de acuerdo con el Acueducto sobre quién hacía la obra del colector. Eso ya está resuelto, ellos ya se comprometieron a poner la plata”, dijo Sánchez.



A pocos metros de esta obra sin terminar se encuentra la construcción de la avenida Jorge Uribe Botero, a cargo del consorcio Construcción Vial 026 y cuyo plazo inicial de entrega era para el 1.º de noviembre de este año, pero que, según el Distrito, no estará terminada antes del 25 de enero de 2025, debido a retrasos generados por otro colector. Este, a diferencia de lo que ocurre en la carrera 19 y en la calle 134 –y tras un acuerdo entre el Acueducto y el IDU–, no será retirado.



Finalmente, también están suspendidos tres de los cuatro convenios para la construcción de vías y espacio público en las zonas industriales de Montevideo y Puente Aranda. “El motivo del retraso de esta obra son las aprobaciones de las redes de alcantarillado que debió haber hecho el consultor que realizó los diseños. Por este motivo ya se le impusieron unas multas del tipo penal pecuniario”, señaló Sánchez, quien aclaró que las obras deben estar listas antes del 24 de abril de 2025.

Las 16 obras se construirán con el cobro de valorización

Obras retrasadas



Actualmente hay nueve contratos en ejecución, ocho de ellos de obra y uno más de estudios, diseños y construcción. El de mayor porcentaje de avance es el de las aceras y ciclorrutas de la calle 116 (50,9 por ciento sobre el 52,5 proyectado), a cargo de la constructora Conconcreto –la misma firma que tiene los tramos 5 y 8 de la troncal de la avenida 68– por un valor de 53.195 millones de pesos, 13.000 más que el valor inicial.



Este proyecto tiene fecha de terminación para el 24 de noviembre de 2023. No obstante, aunque es la de mayor avances, inicialmente tendría que haber sido entregada en diciembre del año pasado. “Básicamente es porque se encontraron más redes de servicios públicos de las esperadas”, explicó el director del IDU sobre estos retrasos.



En la otra orilla se encuentran las conexiones transversales peatonales de las calles 73, 79B y 85, adjudicadas al Grupo Empresarial Grodco, empresa que está en proceso de reorganización desde 2017.



“Nosotros nos comprometemos a terminar los frentes abiertos, es decir, los que están siendo actualmente intervenidos, antes del 7 de junio”, señaló Gustavo Rodríguez, representante de la firma Grodco.



No obstante el compromiso, según Marisol Gómez, concejal de Bogotá por el Nuevo Liberalismo y quien les ha hecho seguimiento a estos proyectos desde el cabildo distrital, la preocupación en este caso radica en los problemas financieros de la empresa y en la falta de personal.



“Esto llevó a que muchos bancos les retiraran el respaldo financiero a los socios del proyecto. (...) O sea, puede asumir megaproyectos, pero no está en capacidad de terminar las obras pactadas con el Distrito”, afirmó la concejal.

Así quedaría la carrera 15 entre calles 134 y 170 después de ser intervenida con las obras financiadas por valorización

Antecedentes



40.000 millones en sobrecostos. El costo inicial de las obras era de 724.312’381.335 millones de pesos. Hoy ese valor es de 764.366’470.275, 40.000 más que lo pactado inicialmente. FACEBOOK

Atrasos en la ejecución de los trabajos también se presentan en las calles 92 y 94, vías en las que ya debería haber un nuevo sistema de ciclorrutas y de aceras en el separador, pero que, tras varias prórrogas, hoy tiene un avance de apenas el 25,4 por ciento.



Por los problemas en las entregas cursan un proceso de caducidad y dos multas contra el Consorcio Vial IDU, integrado por las empresas Innovaconst, Aicon, Ingesem y Sain Espinosa, que se quedaron inicialmente con el contrato.



Sin embargo, debido a la incapacidad para completar la obra, este consorcio le cedió los derechos económicos del convenio a la empresa OHM Construcciones –según el IDU, el consorcio original no apareció más–.



“Lo que está pasando con estas empresas es que contratan obras pequeñas, las dejan colgadas, le dicen al Distrito que no tienen plata, pero mientras tanto se van a licitar en otros lugares”, explicó Gómez.



Dos obras más están en estado crítico: el puente peatonal de la calle 112 con carrera novena y el canal Molinos. La primera tiene un porcentaje de ejecución del 36 por ciento y como nueva fecha de entrega aparece el 20 de octubre del 2023.



El proyecto fue entregado a la empresa Infraestructura y Vías S.A.S. en 2020, sin embargo, en marzo de 2022 declararon que no podían concluir la obra y solicitaron al Distrito la cesión del contrato a un tercero. El problema es que, como lo confirmó el IDU, la empresa que recibió la responsabilidad y que había sido subcontratada inicialmente por la firma Infraestructura y Vías para la construcción de la estructura metálica, tampoco tenía la capacidad para finalizar lo estipulado.



El otro contrato que sigue en veremos es el del Canal Molinos, que pese a no tener grandes sobrecostos, cuando sea entregado en agosto de 2023, según la programación del contratista, tendrá un retraso de año y medio.



Finalmente, hay otras tres que se están ejecutando, pero que tienen retrasos superiores a un año. Estos son los proyectos del puente de la calle 153 con autopista Norte, la calzada norte de la avenida La Sirena y el canal Córdoba.



Asimismo, se sigue ejecutando la obra del Centro Felicidad Chapinero, cuyo costo es de 80.000 millones de pesos y está a cargo de la Secretaría Distrital de Cultura.



Con respecto a la ampliación de la avenida El Rincón -obras por valorización anterior al 2018-, desde la avenida Boyacá hasta la carrera 91, presentan un retraso del 12 por ciento, según el corte realizado el 27 de febrero de 2023.



Allí, existe otra preocupación, producto de un talud que fue construido a pocos metros de dos conjuntos residenciales ubicados cerca de la avenida Boyacá, el cual, según vecinos del sector, ha generado inestabilidad en el terreno.



Dentro de la lista de pendientes también se encuentran la ampliación de la Boyacá hasta la 183 (con un avance del 25 por ciento), la vía Cota desde la Ciudad de Cali hasta límite del Distrito (en factibilidad y estudios y diseños) y el par vial en las carreras 17, 18 y 19 entre calles 19 y 13.



CAMILO A. CASTILLO

REDACCIÓN BOGOTÁ