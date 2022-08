¿Y los obreros? Este es un comentario que suele escucharse entre los ciudadanos que pasan junto a algunas de las grandes obras que se realizan en Bogotá. Reporteros de EL TIEMPO y City Tv han documentado estos casos en algunos puntos de las obras de TransMilenio (TM) por la 68 y la avenida Guayacanes, por citar algunos.



“Uno por ahí ve los celadores, de resto no”, le comentó a City Tv una vecina de la futura troncal de TM por la 68. Otros, algo más molestos por el tráfico que se genera por los cierres y desvíos, esperan que, al final, todo valga la pena. “Esperemos que a futuro las obras sean convenientes. Por ahora, terrible la movilidad”, comentó Andrés Murcia, un motociclista que circula por la 68.



“La avenida Guayacanes no avanza. Trabajadores (pocos para la magnitud de la obra) y en horario de oficina”, comentó Heider Joel Amaya a propósito del caótico cruce que se genera en la calle 11 F, junto a las obras de la futura Guayacanes.



La situación escaló a tal punto que este lunes la propia alcaldesa Claudia López puso el grito en el cielo. “No hay ningún derecho a que uno pase por una obra y no esté gente trabajando”, reclamó López durante una visita a los frentes de obra sobre la avenida 68. Concretamente, el jalón de orejas de la mandataria fue para uno de los integrantes del Consorcio Eucarístico Carrera 68, que tiene a cargo los tramos 1, 2, 3 y 9 de la troncal.

Hoy estamos revisando los frentes de obra sobre la Av 68. Los ciudadanos y @Bogota estamos haciendo todos los sacrificios por las obras pero los constructores tienen que cumplir.

En la Av 68 Conconcreto, PavimentosCol y LHS van bien pero los 4 frentes de obra de MHC van atrasados pic.twitter.com/kKcBGiNEVu — Claudia López Hernández (@ClaudiaLopez) August 29, 2022



“Quisiera pedirle con mucho afecto, pero muy enfáticamente a Mario Huertas: querido, de la carrera 7 a la Autopista Norte hay 20 personas trabajando. No tiene sentido que vayan tan atrasados y que no esté la gente que se necesita haciendo los frentes de obra (...) Ustedes tienen 20 personas, y la mitad son paleteros”.



De acuerdo con cifras del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), los tramos a cargo del Consorcio Eucarístico tienen retrasos en preconstrucción y construcción del 3,08 por ciento, 4,97 por ciento, 1 por ciento y 5,46 por ciento (ver gráfico).

¿Qué dice Mario Huertas?

De acuerdo con Mario Alberto Huertas Cotes, presidente de la firma y uno de los constructores más poderosos de infraestructura vial en Colombia, son varias las situaciones que se están presentando: falta de coordinación con las empresas de servicios públicos, poca mano de obra disponible y demoras en las adecuaciones de los Planes de Manejo de Tráfico (PMT).



“Se ha solicitado desde hace mucho tiempo que estas empresas nos ayuden, energía, acueducto, voz y datos, gas, pero ellos tienen unos presupuestos y tienen unas actividades, pues que no logran organizarlas para darle prelación a la avenida 68”, le dijo Huertas a EL TIEMPO.



A su vez, sostuvo que están atravesando dificultades para encontrar mano de obra. “La gente ya no quiere trabajar en estos puestos. Se nos está presentando un problema complicado y cada vez va a ser peor a medida que se abran más frentes. La gente no quiere emplearse allí, a pesar de que se les paga el sueldo integral full 1’1 o 1’2 millones más un extra de 300.000 pesos”, argumentó Huertas.



Vale recordar que Mario Huertas, en este momento, tiene el tramo 4 de TM por la avenida Ciudad de Cali. Hoy, solo en la 68, generan más de 1.300 empleos.

Responde el IDU

Diego Sánchez, director del IDU, a su vez, identificó varias razones que llevan a que en un tramo de obras se vean pocos trabajadores. Por un lado, como le explicó a este diario, hay una complejidad de trabajos desde los primeros cierres viales.



Como Huertas, explica que uno de los pasos clave tiene que ver con la identificación de redes de servicio y la programación de intervenciones para que no haya afectaciones de suministro de agua, energía, gas o comunicaciones a los vecinos de las obras. “Esas son programaciones que hay que hacer, el contratista tiene la obligación de hacerlas a tiempo. Pero muchas veces se demoran en pedirlas”, dijo Sánchez pero, incluso, reconoció “que lo piden con tiempo. Pero la empresa (de servicios públicos)tampoco lo hace en la fecha. Ahí entramos nosotros para presionar”. Admitió también que algunas empresas son más ágiles que otras en responder.



Sánchez también consideró como factor la consecución de mano de obra. “Nos han expresado las dificultades. Pero no es una excusa, la mano de obra existe: el tema es buscarla y que se sostenga”, afirmó Sánchez y anotó que ordenó hacer un estudio de la disponibilidad de mano de obra.



Y remató: “cuando tienen tramos tan largos les decimos, ‘usted tiene mucho espacio para ir haciendo intervenciones al tiempo. Puede hacer trabajos en muchos sectores: no deje puntos cerrados sin personal’. Eso le representa un costo, pero tiene la responsabilidad de terminar a tiempo”.



Hoy, el IDU está haciendo toda la trazabilidad de las acciones de los contratistas para verificar de quién es la responsabilidad de cada retraso en caso de que se generen costos adicionales y haya que ver quién los asume. Al momento, eso no ha ocurrido. “Los plazos de estos contratos están muy lejos. Todavía nos falten dos o tres años de obra, puede que recuperen los atrasos que están entre el 1 y 3 por ciento. No podemos hablar todavía que estén poniendo en riesgo los plazos: son atrasos recuperables”.

Otras obras bajo la lupa

Todos los 9 tramos de TM por la 68 tienen algún grado de atraso. En general, hoy la troncal tiene atraso en contrato del 2,84 por ciento. En la avenida Ciudad de Cali esto sucede en los tramos 2 y 3 con retrasos del 1,32.



Sánchez recuerda que en tramos de la Guayacanes los contratistas pidieron prórrogas. Hoy, el tramo 3, uno de los más críticos registra un avance de más del 60 por ciento y debería estar listo en marzo de 2023.



También está en mora la Red Peatonal de la Zona Rosa, que va en 26,63 por ciento de avances y debería estar lista este diciembre.



O, por mencionar otra más, los andenes y ciclorrutas de las calles 92 y 94 entre carrera 7 y Autopista Norte, que van en 15,5 por ciento de avances y deberían estar listas en un mes.

