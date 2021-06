Obras en Bogotá, paralizadas por el vandalismo

El 100 % de las obras en Bogotá, adelantadas por el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), han tenido algún tipo de afectación en medio del Paro Nacional por fenómenos de vandalismo, ajenos a la protesta social. Y, al menos un 35 % de los contratos han reportado robos a materiales e insumos necesarios para sus trabajos.



Así lo confirmó el director del IDU, Diego Sánchez, en conversación con EL TIEMPO. "Tenemos 57 contratos de construcción y mantenimiento y ninguno ha quedado fuera de la afectación", aseguró Sánchez.

De acuerdo con la entidad, "factores como el daño a materiales, el hurto de elementos de construcción y señalización, la falta de insumos y los problemas de desplazamiento del personal han afectado de manera directa el desarrollo de las obras de construcción en la ciudad".



Además, los bloqueos también han impedido el suministro constantes de materiales, que suelen venir de canteras y proveedores ubicados en municipios aledaños. Tampoco ha sido posible transportar los escombros, pues los puntos de acopio también están fuera de la ciudad.



"Es importante mencionar que, en algunos casos, empresas que cuentan con su propia maquinaria y vehículos como volquetas o camiones, han visto impactada la movilidad de su flota por las vías de hecho de los protestantes, quienes acudieron a pinchar sus vehículos y amenazar con vandalización de los mismos", agregó el IDU.

Trabajadores no han podido llegar

Sánchez anotó que, en este momento, las obras del IDU generan cerca de 6.500 empleos. Sin embargo, por los distintos bloqueos, algunos han tenido dificultad para llegar a sus puntos de trabajo.



"Eso no significa que no se les vaya a pagar su jornada de trabajo. Las empresas están obligadas a pagar, pero el efecto es que el contratista no puede facturar obra y empiezan a generarse sobre costos que él debe asumir", aclaró Sánchez.



Aunque, hasta el momento, el IDU no ha recibido solicitudes de reconocimiento de los gastos, si se prevé que pueda ocurrir.



Por ahora, el IDU está adelantando balances para cuantificar los costos de los daños.



"Los costos materiales resultan menos complejos por su naturaleza y en la actualidad son objeto de evaluación por parte de contratistas e interventorías. Pero los costos derivados de posibles prórrogas o de las suspensiones que ya se dieron, son complejos en su estimación y están supeditados a los soportes facilitados por los contratistas y las dinámicas y planes de choque que cada una de las obras adelante", especificó la entidad.

¿Qué puntos están afectados?

Vías: El IDU reporta que, de 19 proyectos del subsistema vial - es decir, las avenidas, calles y todo aquello no relacionado con TransMilenio- dos han resultados afectados por vandalismo y saqueos. Estos proyectos están ubicados en Bosa y Chapinero.



"Un contrato en particular nos dijo que perdieron herramientas y calculan pérdidas en 1.800 millones de pesos. En principio, debe acudir a la póliza", dijo Sánchez.



TransMilenio: En el caso de TransMilenio, cuatro de los 18 proyectos también han sufrido de vandalismo y saqueos. "Los 14 restantes se han visto afectados por la dificultad en la movilidad y reducción de la jornada laboral para garantizar el bienestar de los trabajadores; la escasez y el retraso en el suministro de material granular para ejecución de actividades previstas; los retrasos para llevar el material objeto de demolición a los botaderos y la dificultad para acceder a terreno a recolectar información para los proyectos que se encuentra en fase de preconstrucción", anotó el IDU.



Conservación: 25 % de las obras de conservación, es decir, aquellas que reparan vías e infraestructura, están muy afectadas y el 38 %, regularmente afectadas.



Adicionalmente, el director del IDU indicó que en el sector del Portal Américas se ha registrado vandalismo en andenes. "Nos toca entrar a reponer eso. Un contratista nos va a decir cuánto va a costar eso", dijo Sánchez.

