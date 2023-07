Después de casi 3 años de múltiples frentes de obra en Bogotá, se empieza a sentir agotamiento en los ciudadanos por la incomodidad, las constantes congestiones, la demora en los desplazamientos y hasta la inseguridad que se genera.

No obstante, y a pesar de que ya en la avenida 68 se han empezado a entregar pequeños tramos terminados, el volumen de trabajos –se estima que hay unos 1.100 frentes de obra– no se reducirá pronto. Al contrario, se espera que entre finales de 2023 y el 2024 comiencen trabajos en otros corredores claves de la ciudad y aumenten más los puntos con obreros, paleteros y maquinaria.

Diego Sánchez, director del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), la entidad que más contratos de infraestructura maneja en Bogotá, habla de cuánto más hay que esperar y cómo van las principales intervenciones en vías y espacio público.

Director del IDU, Diego Sánchez Fonseca. Foto: MAURICIO MORENO EL TIEMPO

¿Cuánto tiempo más hay que seguir con ese volumen de obra, que ya genera incomodidad y cansancio en los ciudadanos?



Las obras están avanzando. No le puedo decir que todas avanzan al mismo ritmo porque hemos tenido algunos inconvenientes en varias que no han logrado que se cumplan los plazos. Eso tiene muchas causas, pero lo que sí le puedo asegurar es que desde el IDU permanentemente buscamos cómo sacamos adelante este paquete de grandes obras de construcción que estamos haciendo.



Estamos transformando corredores que durante mucho tiempo habían estado esperando una inversión. Por ejemplo, la avenida El Rincón-Tabora es un proyecto que se viene haciendo hace casi 20 años como una salida de Suba. Era una deuda y no podíamos postergarla; o la avenida 9.ª, al norte. Toda esa gente que vive más allá de la 170 estaba esperando que algún día le hicieran esa vía para llegar hasta la 193 y tener una salida diferente a la 7.ª o a la autopista Norte. Había que hacerla y la estamos haciendo. Y había que hacer la continuación de la José Celestino Mutis, la calle 63 hacia el occidente; terminar la Guayacanes, que es un proyecto fundamental que también lleva más de 20 años; y los proyectos donde la Nación se comprometió a poner plata: la 68 y la Ciudad de Cali, que van amarrados a la primera línea del metro. Adicionalmente, estamos mejorando la calidad del espacio público, la seguridad con nuevo alumbrado. Entonces, la transformación es integral y hay que tener paciencia mientras duran las obras y explicarle a la gente por qué se atrasan.

En Bogotá no se veía tanto volumen de obra en una sola administración. ¿Esto es porque se quiere hacer todo en una sola alcaldía o es que la ciudad se quedó atrasada o hasta ahora se tienen los recursos?



Son dos cosas. Una que se dieron los recursos. Se gestionaron los recursos para la primera línea del metro, que incluyó dos troncales alimentadoras, la 68 y la Cali; se consiguieron recursos para hacer vías de acuerdos de valorización muy antiguos. Por ejemplo, la avenida El Rincón y la intersección de la Boyacá con 127, obras que se habían cobrado desde el 2013; y se pidió valorización para andenes en la calle 153 y para ampliaciones de vías en Puente Aranda.



La plata llegó, hay recursos, que es lo que a veces más cuesta. Lo irresponsable era decir no los hagamos ahora porque son demasiados, había que planear bien cómo ejecutarlos y ejecutarlos; son 16 billones de pesos en simultáneo que se están invirtiendo, nunca en la historia de Bogotá había habido esos recursos disponibles para hacer un plan de inversión en infraestructura vial, de transporte y de espacio público tan grande. Otro elemento es que son proyectos que tardan mucho en su ciclo de maduración, en sus diseños, en su compra de predios, en su construcción, en su consecución de fuentes para financiarlos. Hay que entender que muchas cosas que arrancaron hace seis años apenas están terminando ahora y las que arrancamos hace dos, se van a terminar dentro de 4 o 5 años, porque es el tiempo del proyecto.

¿No hay también culpa de las entidades, en este caso del IDU, que contrata, y los contratistas, que buscan tiempos cómodos para ejecutar las obras?



Tiene razón. Personalmente, detecté eso con algunas de las obras grandes que se están ejecutando y por eso hicimos un ajuste muy importante para el megaproyecto de la calle 13, que acabamos de licitar. Dijimos no podemos empezar a licitar una obra con 5 años de etapa de construcción, 5 años es imposible soportar esa obra, que determina costando más. La obligación ahora es trabajar 24 horas, con tres turnos diarios. Acabamos más rápido y nos cuesta casi lo mismo, es peor hacerlo en 5 años que hacerlo en 2 años y medio.



Mi problema no son las grandes empresas y los grandes contratos, mi problema está en los contratos pequeños. Lamentablemente, un contrato de un andén de 10.000 millones, un puente peatonal de 10.000 millones, me está representando mayores dificultades en la gestión que los megaproyectos.

¿Por qué?



Porque tengo empresas que aunque se ganan los contratos cumpliendo una experiencia, esa experiencia no es la que le quisiera exigir. Los pliegos tipo establecen unas matrices de experiencia que son superabiertas, superamplias, para que se presente mucha gente, pero en un contrato pequeño las empresas medianas y chiquitas se unen para presentarse. En una licitación de 10.000 millones recibo hasta 25 y 30 ofertas de empresas que en muchos casos no han trabajado en Bogotá y a la hora de ejecutar se encuentran con retos complejos, como técnicos, como administrativos y contractuales.

¿Cómo van las obras de la avenida 68?



La avenida 68 va en un 34 % de avance. La idea es que a finales del año estemos en el 50 %. Son nueve grupos, hay unos que van más allá del 50, por ejemplo, el 5, la intervención en la calle 26. Este va en un 52 %. Hay otros grupos que van apenas en un 20 %. El atraso de algunos no es contractual, o sea, no están atrasados respecto a su programa de trabajo, porque estos contratos se licitaron en el 2019 con plazos de construcción hasta de 5 años; por lo tanto, todavía les quedan por delante 3 años más de obra. Quisiéramos recortar y el contratista sabe que entre más rápido acabe, también gana porque puede cobrar, tiene menos gastos administrativos y menos costos financieros.



El próximo año va a haber varios sectores de vía de la 68 terminados y puentes terminados; por ejemplo, ya terminamos un puente en la 26, a final de año vamos a entregar el de La Floresta, que va a ser exclusivo para el transporte masivo, y vamos a entregar el de la calle 3.ª a finales de este año.

¿Cómo va la Boyacá?

La prolongación de la Boyacá desde la 170 va a tener ocho carriles, cuatro y cuatro por cada lado, más ciclorruta, más andenes. Va a conectar con la 183, que ya está terminada, y va a permitir salir a la Autonorte o a la 7.ª. Además, en el proyecto de Lagos de Torca, la Boyacá continúa de la 183 hasta la 235. Es esto es parte de esa prolongación de una avenida Boyacá que va a ser la vía más extensa en Bogotá, que arranca en Yomasa y termina en la 235.



El tramo de la 170 a la 183 debemos terminarlo hacia mayo del próximo año. Ahora está en un 40 % de avance. Y en la 127 con Boyacá estamos haciendo dos puentes y un puente curvo para conectar la Boyacá con la 127. El puente curvo lo vamos a terminar este año y los dos puentes rectos van a estar hacia mayo del próximo año.

¿Y la Ciudad de Cali?



La Cali tiene un promedio de 29 % de avance. De los cuatro contratos, dos que van más allá del 50 %, y los otros dos muy abajo. Hemos tenido demoras principalmente porque la gestión predial se complejizó, porque no son propietarios, son poseedores. Tocaba hacer una diligencia con la policía para sacarlos y eso demoró unos tramos. Toda la Cali debemos ponerla al servicio en el primer trimestre del 2025.

Para despedirse, ¿qué les dice a los bogotanos que quieren ver ya obras, que quieren descansar de todo este atasco?



De aquí a final de año, lo que nos corresponde en esta administración, queremos hacer dos cosas: una, entregar varios frentes de obra terminados, por ejemplo, la avenida Guayacanes, que es muy importante para kennedy y Bosa y para el occidente de Bogotá, para poder salir a la calle 13 sin tener que usar la Cali y la Boyacá, que son congestionadísimas. Tendrá un puente sobre la Cali y otro sobre la Boyacá que están avanzando muy bien. Uno lo vamos entregar en agosto y otro en septiembre. Vamos a trabajar para entregarle a la ciudad la avenida Guayacanes terminada este año.



Otra segunda cosa que va a pasar es que vamos a dejar los contratos con una programación clara de obra, que la ciudadanía sepa cuándo se va a terminar cada frente, que los contratistas hagan compromisos reales de cumplimiento de los cronogramas, que no sean cronogramas mentirosos. Vamos a ir entregando obras de aquí a diciembre y dejaremos un paquete en ejecución.



Los recursos de valorización están todos comprometidos en los contratos, esa plata no se ha perdido. Si falta, no se va a cobrar a nadie más por las obras que estamos haciendo, lamentamos que no se haya podido cumplir a tiempo con los cronogramas, pero les aseguro que las obras las estamos ejecutando y las entregaremos, no en el tiempo que se quería, un poco más tarde, pero van a quedar y van a quedar muy bien.

