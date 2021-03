Estas son las grandes obras en Bogotá que marcarán el año 2021

El 2021 será el año en el que empezará a rugir la maquinaria y en el que se definirá el futuro de proyectos claves de la llamada Bogotá-Región.



Por el lado de construcciones ‘puras y duras’, avanzarán las obras de las troncales de TransMilenio de la Caracas hacia Usme, de la carrera 68 (que comenzaron en febrero), de la avenida Ciudad de Cali (que arrancarán a mitad de año) y del proyecto de ampliaciones de estaciones en todo el sistema. También habrá trabajos sobre la avenida Guayacanes, en el occidente de la ciudad, que finalmente pudo ver destrabado un tramo amarrado por jueces y protestas de la comunidad. Y, además, se verán intervenciones en andenes y ciclorrutas en las localidades de Usaquén y Suba, por medio de los proyectos de valorización.

(Le puede interesar: Distrito congelará tarifa de TransMilenio)

Adicionalmente, este será importante para definir grandes proyectos viales. El 15 de marzo saldrá a licitación el contrato de estudios y detalles del Corredor Verde de la 7.ª, y, ese mismo día, se conocerá la propuesta final de la administración de Claudia López. Este año también se definirá cómo pagar la ampliación de la calle 13 y las licencias ambientales para sustraer de la Reserva Thomas van der Hammen terrenos para los proyectos de ampliación de la avenida Boyacá hacia el norte y de la Suba-Cota.



El director del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), Diego Sánchez, en conversación con EL TIEMPO, detalló, una a una, sus tareas del año.



(Lea también: Alcaldía de Bogotá corre dos meses el pago del predial)

En 10 días se dará un nuevo paso por el Corredor Verde

Corredor Verde Foto: Alcaldía de Bogotá

El director del IDU confirmó que el 15 de marzo se conocerá cuál es la propuesta conceptual final para el Corredor Verde de la carrera 7.ª. Ese mismo día, además, se abrirá la licitación para contratar los estudios de detalle.



“Esperamos estar adjudicando a más tardar el 30 de abril y arrancar los diseños a partir de mayo o junio. Son tres contratos, porque la 7.ª la dividimos en tres tramos. Hasta marzo y julio del próximo año vamos a estar diseñando”, detalló Sánchez e indicó que sus cuentas apuntan a que se abra la licitación de construcción a mediados de 2022. Así, las obras reales se verían “entre finales de 2022, 2023 y 2024”.



Por lo pronto, adelantó que sigue en pie la idea de que el sistema de transporte masivo sean buses duales eléctricos que recibirán pasajeros en estaciones que pueden estar ubicadas a los laterales o en el centro, dependiendo de las demandas en cada tramo.



Reconoció, sin embargo, que la baja en número de carriles para el tráfico mixto y el diseño vial significaría un reto para sectores como el transporte de carga: “En un corredor como estos, lo que uno quiere no es que en el día haya una gran cantidad de vehículos que no van a facilitar la movilidad. Se puede generar una logística de transporte para que esos vehículos lleguen a ciertas horas a suministrar. No se pueden mover a cualquier hora”.

(Para seguir leyendo: ¿Qué tanto se parece o no Corredor Verde a TransMilenio de la Séptima?)

Ampliación de la calle 13: así se pagaría el billonario proyecto

Ciclorruta de la calle 13 Foto: Mauricio Moreno / EL TIEMPO

A finales de 2020, el Distrito firmó un convenio con la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y el Instituto de Infraestructura y Concesiones de Cundinamarca (Iccu) para analizar las fuentes de financiación de la ampliación de la calle 13: una deuda de vieja data con un corredor logístico y regional en abandono.



El director del IDU indicó que el proyecto puede costar unos 3 billones de pesos. “Vamos a utilizar los recursos del peaje saliendo de Bogotá por la calle 13 y del peaje que entra a Bogotá (...) y otra de las fuentes que hemos visto es una posible valorización. Estamos viendo cómo estructurarla”, dijo Sánchez y anotó que a las cuentas se sumaría la cofinanciación de la Nación.



“Nuestro cronograma es poder estructurar este año y poder abrir la licitación antes de que se acabe el gobierno del presidente Iván Duque”, señaló.



Esta semana se puso el tema en una reunión que sostuvo la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez con el Distrito y la Gobernación de Cundinamarca. Sánchez sostiene que hay compromiso de la Nación.



Mientras se confirma si habrá o no ampliación, la Unidad de Mantenimiento Vial trabaja para habilitar el 7 de mayo una ciclorruta en la zona de reserva vial del costado sur de la calle 13, y así poder retirar la ciclorruta temporal que hoy hay sobre la calzada.

(Lea más: Ciclorruta temporal de la calle 13 costará 5.300 millones de pesos)

¿Qué pasó con la avenida Boyacá y la Suba-Cota ?

Dos proyectos deberían destrabarse pronto: el de la ampliación de la avenida Boyacá hacia el norte y el de la avenida Suba-Cota. Para que ambos sean posibles hay que sustraer terrenos de la Reserva Thomas van der Hammen. Al momento, según explicó el director del IDU, se preparan los procesos ante la CAR.



Vale aclarar, sin embargo, que en el caso de la Boyacá, no es el IDU el que hace la solicitud, sino Lagos de Torca.



Según el director, el proyecto de la Boyacá “es similar al de la Suba-Cota (...). Le dijimos a la CAR, tenemos un documento técnico que soporta que no se requiere hacer un diagnóstico ambiental de alternativas en la medida en que estoy usando un espacio que existe dentro de la reserva vial del POT. Un diagnóstico convoca procesos que van a dilatar los proyectos. La CAR nos debe dar un concepto que diga: “no se requiere diagnóstico ambiental y aquí están los términos para la licencia y la sustracción”.



La autoridad ambiental deberá responder en qué términos se podrían hacer los proyectos.

Lo que viene para el año del peatón

El secretario de Movilidad, Nicolás Estupiñán, declaró hace una semana que 2021 sería “el año de los peatones”.



Los expertos indican que uno de los frentes de apoyo a esta forma de movilidad, que representa el 23,9 % de los viajes en la ciudad (según la Encuesta de Movilidad 2019), es justamente mejoras en infraestructura. Frente a esto, el director del IDU aseguró que “hay varias obras que van a hacerse este año que tienen que ver con mejora y construcción de andenes”. Algunas de ellas vendrán por los avances en obras de valorización en las localidades de Usaquén y Suba. Otras vendrán de obras como la avenida Guayacanes, de un proyecto de redes peatonales en la Zona Rosa, de las troncales de TransMilenio de la Caracas, carrera 68 y avenida Ciudad de Cali, entre otros.



Además, se trabajará este año en mejoras en 262.265 metros cuadrados de espacio público ya existentes.

(En otras noticias: En abril comienza nuevo modelo para no tener pico y placa)

¿Tala de árboles por ampliar una estación?

Entre los trabajos del IDU en TransMilenio está la ampliación de 42 estaciones del sistema troncal. Al momento se han entregado entre 10 y 12 estaciones y se avanza en otras más.



Sin embargo, esta semana sonó bastante entre la opinión pública la intervención de la estación Suba Transversal 91, que requerirá tala de árboles. Para algunos se trata de una tala injustificada que afecta el medioambiente.



Frente al tema, el director del IDU explicó que “la propuesta que hicimos fue construir un vagón doble que tiene que ir sobre el separador central. Allí existen 28 árboles y dos palmas. Se hicieron trámites, se pidió el tratamiento silvicultural. Lo que hace la Secretaría de Ambiente es que visita, verifica la condición de cada individuo y nos dice que cuando el árbol es imposible de trasladarlo, es mejor talarlo”.

De ahí que se decidiera que era posible trasladar las dos palmas, pero talar los 28 árboles. Ya se talaron ocho y faltan 20.



“Igual hay un ejercicio de compensaciones”, indicó Sánchez.

BOGOTÁ