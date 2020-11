Ahora sí: llega el corredor Arzobispo, pero hay críticas

Hay preocupación entre algunos vecinos del canal Arzobispo, en Teusaquillo, por la construcción de un corredor ecológico en la ladera del canal, que comienza en el parque Nacional y baja por todo Teusaquillo, atravesando La Soledad y el Park Way, hasta llegar a la carrera 30 con calle 48 A.

El proyecto, que ya está en obra, está a cargo de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) y consiste en la adecuación de tres kilómetros de ciclorrutas, senderos peatonales y zonas de recreación pasiva. La idea, según la EAAB, es crear un camino de enlace entre los cerros Orientales, el parque Nacional, el Park Way y la Ciudad Universitaria, que, además, proteja el ecosistema. Para materializarlo se invirtieron 7.418 millones de pesos entre estudios, diseños y obra. La EAAB espera entregarlo en marzo de 2021.

Las observaciones son varias, pero una de las principales se refiere al tramo que va desde la carrera 30 con calle 48 A hasta la calle 45 con 24. Mujeres habitantes de este sector aseguran que ubicar la cicloinfraestructura junto a un cuerpo de agua es un factor de riesgo para la ciclistas y peatonas.



De hecho, esta percepción sí ha sido estudiada (y por el mismísimo Distrito). En 2019, se publicó la evaluación de seguridad en espacio público nocturno en Bogotá, en un proyecto de cooperación entre la Secretaría de la Mujer, el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) y la Agencia Alemana de Cooperación Internacional (GIZ), que detectó que las ciclorrutas aledañas a canales y ríos generaban especial inseguridad para las mujeres.



De los 437 puntos detectados con índice bajo y muy bajo de seguridad en horas nocturnas, 188 estaban ubicados junto a cuerpos de agua. Entre los factores que agravaban el temor estaban la escasa iluminación, la ausencia de autoridades y la presencia de escondites para los delincuentes.

En el caso de Teusaquillo, las mujeres tienen una víctima muy presente: Ana Milena Torres, asesinada y abandonada en 2015 en el canal Arzobispo. “Esta es una obra que se socializó, pero no tuvo participación ciudadana ni tuvo en cuenta la cartografía social que demuestra que las mujeres perciben el canal como inseguro. También el diseño pasa junto a la parte trasera de edificios, cuyas culatas se prestan como escondite para que, en la noche o en el día, se presenten hurtos o violencias contra las mujeres”, comenta Andrea Sanmarcelo, ciclista, activista y feminista que ha seguido de cerca este caso.

Este es uno de los puntos que más preocupan. Vecinos seguran que el paso es estrecho. Foto: EL TIEMPO

El punto al que ella se refiere es a un estrecho espacio entre la parte trasera del edificio residencial Sandona y el canal por el que se quiere construir la ciclorruta. El edificio hace que el sendero tenga una pronunciada curva en la que hay varios puntos de difícil visibilidad para quien cruce. Hoy, ese tramo está enrejado por los vecinos como mecanismo de protección. Sin embargo, por temas de invasión de espacio público, pronto ese enrejado será retirado para dar paso al bicicarril. Laura Lemus, vecina de este punto, se pregunta, por un lado, si la ciclorruta cabrá y si, por otro, se les garantizará la seguridad. “No sabemos cómo lo van a hacer. Tampoco hay garantía de presencia de autoridades. Hemos propuesto hacer cerramiento de ese tramo durante la noche o poner botones de pánico”, comenta Lemus.

Al respecto, la EAAB le indicó a este diario que “si bien la ciclorruta proyectada para la carrera 30 y carrera 28 se desarrolla en un espacio recuperado que hace parte de la zona de manejo y preservación ambiental, esta cumple con las especificaciones técnicas y para su construcción, y contempla elementos naturales y paisajísticos al borde del río para garantizar la protección del bici-usuario”.



Además, indica que se instalará luminaria tipo led en el recorrido y que la intervención permitirá evitar que continúen los arrojos de basuras y escombros y los problemas de inseguridad.



EL TIEMPO visitó la zona con Ricardo Montezuma, director de la Fundación Ciudad Humana y experto en movilidad sostenible, para detectar aciertos y desaciertos del proyecto. En principio, Montezuma recuerda que este proyecto es una deuda de vieja data con Bogotá: “El proyecto canal Arzobispo está desde finales de los años 90. Hubo varios tropiezos históricos, distintas administraciones han engavetado el proyecto y tiene, en algunos puntos, algunas dificultades técnicas por el ancho de la sección, la inestabilidad del suelo y por oposición de los vecinos”.



Ahora, frente al caso del polémico y estrecho paso indica que es retador, pero que si la EAAB lo sabe hacer, es posible. “Según la Guía de Cicloinfraestructura en Colombia, el ancho mínimo de una ciclorruta doble sentido debe ser de 2,5 metros, lo cual exigiría acá un manejo de suelo, estabilizar y garantizar el paso en este ángulo complejo. Será más exigente el trabajo de iluminación, demarcación... sería muy útil tener un sistema de espejo que permita ver quién está en la zona”, indica Montezuma y recuerda que Bogotá ya vio un reto similar en la ronda del canal El Virrey: “Tocó fortalecer la ronda. El reto es garantizar el ancho y la seguridad vial y personal. Es importante que el sistema de conexiones y puentes de la ronda hídrica sea pensado con una perspectiva de género”.



Además, apunta que se debe exigir al Distrito que no abandone la infraestructura una vez se entregue. “Ha pasado en otros corredores. Quedan bonitas las obras, pero es clave saber cómo las van a operar y proteger. El problema es que el que construye no opera, y quien opera no recibe, y eso queda en un limbo”.



En medio del avance de obras, las posiciones son diversas. Algunos habitantes sostienen que la obra no se debió haber hecho sin una verdadera participación ciudadana y hacen críticas frente a otros elementos como el impacto ambiental sobre

el ecosistema y la tala y poda de árboles.

La EAAB, por su parte, en un informe y pronunciamiento se defiende y sostiene que la Empresa ha atendido las preguntas de la comunidad, que cuenta con los permisos ambientales, que habrá 3.900 metros cuadrados de jardineras, que se sembrarán 47 árboles y que se reubicarán otros 10 y que tanto senderos peatonales como de bicicletas responden a la normativa y a los retos del terreno. Frente a la seguridad, la EAAB afirma en este documento que es un asunto que “escapa de su competencia” y que es competencia de la Secretaría de Seguridad.

Sin embargo, como varios vecinos de la comunidad le aseguraron a este diario, parece no haber garantías de presencia de la policía en el sector. “La policía ha dicho que no se puede... tememos que el espacio termine por no ser usado. Si no se garantiza la seguridad de las mujeres, imagina lo que puede pasar con otras poblaciones, como adultos mayores y niños. Con los antecedentes de inseguridad, es bien complejo que este sea un espacio para la gente”, apunta Sanmarcelo.

