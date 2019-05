Juez niega medida cautelar para suspender obras en los humedales

La Empresa de Acueducto puede seguir, por ahora, con las obras que adelanta en el humedal Juan Amarillo, donde se trabaja en la adecuación de un sendero ecológico de 12,5 kilómetros para peatones y bicicletas, borde norte y borde sur, entre las localidades de Suba y Engativá.



El juez cuarto administrativo de Bogotá, Lalo Enrique Olarte Rincón, a quien le pidieron ordenar la suspensión de las obras en una demanda de nulidad del decreto 565, dijo que no es competente para tomar esa medida.

Como el juez suspendió en noviembre del año pasado la vigencia del decreto, mientras se produce un fallo de fondo sobre su legalidad, los demandantes acusaron al alcalde de desacato porque no suspendió las obras que se vienen adelantando en el humedal Juan Amarillo.

La administración, a través de la Empresa de Acueducto, ha dicho que no paralizó las obras por la suspensión de ese decreto, porque los trabajos se realizan en desarrollo del POT y no del decreto 565 y por lo tanto no hay conexidad entre la medida del juez y el contrato que ejecuta el Distrito.



El juez Olarte Rincón dijo durante una audiencia oral que no es competente para ordenar que se suspendan obras porque la demanda que estudia es una nulidad simple para definir si el 565 es legal o no. Además, precisó que una vez revisados los documentos comprobó que las obras que los demandantes piden suspender no están amparadas en esa norma.



De todas formas, el juez decidió remitirle el expediente del caso al Procurador General de la Nación para que evalúe las fotografías, documentos y denuncias que han formulado los demandantes en el sentido de que las obras estarían causando daño al medio ambiente.



El juez le pide al Procurador que “en ejercicio de sus competencias, inicie las investigaciones pertinentes con el fin de determinar si las obras en los humedales están generando daños ambientales que constituyan faltas disciplinarias.



El juez también negó una solicitud que hizo la Federación Colombiana de Comerciantes (Fenalco) que, como coadyuvante en la demanda, buscaba que el juez ordenara la congelación de todos los recursos dirigidos a obras en humedales, incluidos los recaudos de valorización.



El juez advirtió que dentro de la demanda de nulidad no puede impartir una orden de ese tipo, y por lo tanto rechazó la solicitud por improcedente.



REDACCIÓN BOGOTÁ