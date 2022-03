Con tantos detractores como defensores, las obras para la troncal de TransMilenio de la Avenida 68 ya están en marcha. El director del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), Diego Sánchez Fonseca, habló con ADN sobre el avance y los retos que representa una obra de esta magnitud.



Al día de hoy ¿en qué va la construcción de la troncal?

El año pasado comenzamos la fase de construcción. Todos los grupos pasaron a etapa de construcción, pero salió una medida cautelar de una juez que obligó suspender las talas de árboles y la intervención de suelo natural. Suspendimos, modificamos las resoluciones de tratamiento silvicultural (de arbolado) con la Secretaría de Ambiente y redujimos las talas en un 37 % respecto a lo que estaba aprobado en el 2019.



Superado ese problema, vino el segundo tema complicado que son los planes de manejo de tránsito de alto impacto, que quieren decir que del 100 % de la vía se cierra el 50 %, lo máximo que acepta la secretaría de Movilidad. La velocidad por el corredor no puede bajar más del 30% por eso nos toca conseguir vías alternas o cerrar menos de la vía. Hasta ahora solo nos aprobado en puntos como el puente de la Calle 26, donde bajaron de 10 a 6 carriles. De la 26 al sur también tenemos planeado cerrar el 50 %.



Hasta ahora todos los contratistas están cumpliendo con el cronograma, pero si yo me demoro en darles los planes de manejo van a tener más argumentos para demorarse. Hay unos que tienen plazo de hasta 5 años de acuerdo con la complejidad



¿Por qué es tan importante?

Estamos esperando poder decirle al secretario de movilidad que para que la obra avance y no se demore tanto tiempo es necesario aprobar los cierres. Hay que darles pista a los contratistas para trabajar rápido porque la ciudadanía no quiere que se extiendan obras que son incómodas.



¿Qué puntos siguen?

Hacia el sur, en Venecia, vamos a demoler el puente de la Autopista Sur en el que se toma la 68 y para eso debemos desviar los vehículos por las vías de los barrios. Arrancaríamos con esa demolición en mayo.



En la 68 con Américas también vamos a tener un cierre importante. Vamos a hacer un deprimido para que los buses de TM que vengan por las Américas puedan conectar por debajo con la 68. Esperamos arrancarlo a mitad de año.

Por debajo de la 100 con 15 está la novena y ahí un paso por debajo. Esos ramales se van a cerrar porque llegan directamente a lo que será el carril exclusivo de los buses.



¿Hay algún punto crítico?

Al punto de la Primero de Mayo le decimos ‘el pulpo’ porque convergen la Primera Línea de Metro que viene elevada en viaducto, la 68 que va por debajo, además está el corredor férreo, la red matriz de acueducto de Casa Blanca y torres de alta tensión de energía. Es una intersección compleja en la que estamos usando tecnología de punta.

De sur a norte otros puntos complejos son el de la 26, donde vamos a construir un puente curvo que conecte con la 68. A la altura de la Floresta también habrá un puente para que los buses eviten los semáforos; en la avenida Suba habrá un deprimido y también se va a elevar la Suba para los buses de la 68.



¿Qué decirle a la ciudadanía que se ve afectada por los cierres?

El sistema público siempre tiene prelación. Además los beneficios para los usuarios son altísimos. Si una persona vive en Bosa y quiere ir a Usaquén debe tomar 2 o 3 buses. Ahora podrá tomar un solo bus. Se conecta con la 26, con las Américas, con la Suba, con la Autopista Norte, con el Corredor Verde Séptima. El trabajo es secuencial y así serán los cierres y entregas. Al final lo que queremos es que funcione el TransMilenio y solo se puede si están todas las estaciones listas.



Sobre el tema de los árboles, el director aseguró que "con la secretaría de Ambiente hay una relación de autoridad. Nosotros no podemos pedirle que se salte trámites. Tenemos que radicar todo como lo exige la norma".



La ciudadanía puede revisar en páginas como el Sigau del Jardín Botánico el inventario de los árboles de la ciudad.



LAURA ALBARRACÍN RESTREPO

ADN Bogotá