El dolor de cabeza de habitantes de Teusaquillo con una obra distrital

La Personaría de Bogotá publicó un informe en el que detalla cómo la obra de la sede de la alcaldía local de Teusaquillo, que se adelanta desde el 2017, está afectando a los inmuebles aledaños. La verificación se hizo a través de testimonios de quejas de la comunidad y conceptos técnicos emitidos por el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER) y la Sociedad Colombiana de Ingenieros (SCI).

La construcción de la sede está sobre la cra. 30 con calle 40 a. Es una estructura de 12 pisos y tres sótanos. Los inmuebles aledaños, en su mayoría, son de dos a cuatro pisos de altura, con un uso residencial o mixto. Como lo plasma la Personería en el informe, poco tiempo después de que se iniciara la obra, en enero de 2017, algunos residentes de predios colindantes empezaron a evidenciar daños y afectaciones en los inmuebles, los cuales posiblemente estaban relacionados con esta obra pública.



Aunque los vecinos pusieron en conocimiento de esta situación a la alcaldía local de Teusaquillo, no recibieron pronta respuesta. "Ante la falta de respuesta a sus peticiones y el deterioro acelerado en sus inmuebles, empeorado cada vez más a medida que las obras del nuevo edificio de la administración distrital iban avanzando, vecinos del este proyecto deciden denunciar la situación", se lee en el informe.



Desde el 2018, la Personería ha recibido siete denuncias por las presuntas afectaciones a los predios del vecino. Esto llevó a que se solicitaran visitas técnicas por parte del IDIGER y la SCI. Además, se iniciaron dos investigaciones, donde una fue archivada y la otra se encuentra en curso.

El papel de la alcaldía local

Según detalla la Personería, la alcaldía local de Teusaquillo, en reiteradas ocasiones, ha recibido quejas relacionadas con daños que sufren las viviendas de los residentes aledaños a la obra. "Según se ha podido establecer de la documentación aportada por los residentes a la Personería, las quejas y solicitudes no han sido atendidas en debida forma por el contratista ni la alcaldía local", mencionan.



La actual alcaldesa local, Esmeralda Hernández, se posesionó en abril del 2020 y por razones de pandemia tuvo contacto con la obra el día 2 de junio del año pasado. Y como los informes que estaban contemplados dentro del contrato no fueron entregados, no se autorizó ningún pago y como consecuencia de esto el contratista afirma no tener recursos para culminar la obra.

En diciembre del año pasado, la alcaldía local contrató a la SCI para que elaborara un concepto técnico que diera cuenta sobre las presuntas afectaciones a las viviendas.



No obstante, según detalla la Personería, "este se limita a los diseños netamente arquitectónicos y no hace análisis de los temas estructurales". En total son seis predios los que colindan con la obra y dos los que presentan mayor afectación.



Aunque la alcaldía local ha tenido conocimiento de los informes técnicos y de las denuncias, la Personería manifiesta que no se ha impuesto una sanción o multa alguna al contratista e interventor de la obra por las presuntas fallas que se han evidenciado en la ejecución del contrato de obra.

¿Qué dice el IDIGER?

La administradora de uno de los conjuntos más afectados solicitó una inspección al IDIGER. Producto de esta visita adelantada en enero del 2020, la entidad encontró que identifica grietas generalizadas y fisuras de tendencia diagonal y vertical, además de rotura de vidrios. Un panorama similar se encontró en un establecimiento comercial, que tiene tres pisos, y funciona como bodega.

El IDIGER encontró como posible causa a las afectaciones la construcción de la nueva sede la alcaldía local y recomendó restringir el uso de unas habitaciones de apartamentos del conjunto residencial y del establecimiento comercial "hasta tanto se adelanten intervenciones que garanticen las condiciones adecuadas para su uso".



Además, le indicó a la alcaldía local adelantar gestiones correspondientes con los responsables de dicha construcción para realizar acciones que garanticen la estabilidad de los elementos que presentan daños.



Con estos informes técnicos, la Personería concluyó que hay una relación entre el avance de la obra y la presentación de quejas de los vecinos con inmuebles aledaños. Además, le solicitó a las alcaldías Mayor y Local tomar decisiones de fondo por la posible afectación a los predios que han impedido el desarrollo normal de las actividades.