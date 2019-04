Opiniones divididas por futura reapertura de quebrada La Vieja

Después de un año y siete meses de permanecer cerrada al público, la quebrada La Vieja, ubicada sobre la avenida Circunvalar con calle 71, se acerca a su reapertura.



“Esta se hará bajo un plan piloto de 120 días. En ese plazo, la Eaab debe garantizar la sostenibilidad ambiental de la zona, la seguridad de los senderistas y la no afectación del entorno”, afirmó Nestor Franco, director de la CAR.



Este es el panorama después de que, ayer, la CAR resolviera seis inquietudes presentadas por la Empresa de Acueducto Eaab, administradora del terreno, a las obligaciones emitidas en agosto pasado. Según Franco, en la resolución actualizada se aclaró en qué predios, concretamente, se podía hacer senderismo y se estableció que debía garantizarse un espacio de parqueo fuera de la reserva.

Ahora, con respuestas en mano, la Eaab debe dar su concepto y proceder a adoptar las normas exigidas por la CAR. Luego, se conocerá la fecha tan anhelada por los ciudadanos para ingresar a los 5,5 kilómetros de camino repartidos en cuatro senderos.



Pero, al cierre de esta edición, la Eaab afirmó no haber recibido la notificación.



Por otra parte, al consultar a los ciudadanos sobre las obligaciones definidas por la CAR, hay opiniones dividas.

Lo positivo

Andrés Plazas, presidente de la asociación Amigos de la Montaña, celebró la decisión: “El amor por La Vieja muestra la necesidad urgente de los ciudadanos de tener un contacto con la naturaleza y de alcanzar una salud física y mental”.



Plazas, habitante de la localidad de Chapinero, donde está la quebrada, recuerda cómo este espacio comenzó a ser frecuentado por la comunidad. “Al ubicarse en zona exclusiva, la Policía le dio un acompañamiento especial. La gente se entusiasmó tanto que vino cada vez más y terminó por sobrepasar la capacidad de carga del lugar”, relata Plazas.



Alertados, la asociación y otras comunidades organizadas del sector solicitaron a la Eaab realizar un estudio de capacidad del sendero y de habilitar más senderos en otras localidades de Bogotá para descongestionar a La Vieja.



Pero el panorama era difícil, entre semana, unas 250 personas visitaban la quebrada cada día y, en fin de semana, se llegaba a 1.900 senderistas. Aquí comenzó un riesgo ambiental y urbano, agravado por quejas de los vecinos, que tuvo su punto final cuando, en agosto de 2017, la quebrada fue cerrada.



Entonces, la CAR y la Eaab comenzaron un proceso de reorganización que pareció avanzar, finalmente, hasta ayer.



“La clave, ahora, será un correcto acompañamiento al interior y exterior del lugar para que funcione”, opina Plazas. Mientras tanto, presiona para la aperura de otros espacios similares en la ciudad. Según él y su equipo, hay 11 senderos en capacidad de recibir visitantes y ofrecer una experiencia de contacto con la naturaleza a ciudadanos de todas las localidades.

Quejas en los barrios

“No tuvieron en cuenta a la comunidad para la nueva resolución. Esta plantea una serie de imposiciones sobre el sector urbano”, opina Mauricio Rico, presidente de Aquavieja, una organización comunitaria de 1.000 apartamentos y casas de Chapinero que lleva más de 29 años trabajando por el cuidado de La Vieja.



En este punto, Rico menciona el tema de parqueaderos y baños que deberán ubicarse, por orden de la CAR, a las afueras de la quebrada.



Además, sostiene que la capacidad de carga definida en la Resolución 735 de 2019, sobrepasa la cifra que había motivado el cierre. A pesar de que insistieron en el tema en un requerimiento dirigido a la CAR cuando salió la primera resolución de 2018, la carga no cambió.



A esto, en la Resolución 0735 de 2019, la CAR insiste en que el cálculo se hizo basado en un estandar internacional adaptado a las condiciones de este caso. "Para realizar el cálculo de la capacidad de carga del sendero, se tuvo en cuenta el factor de correlación ecológico", dicta el documento.



“La cosa no pinta nada bien para la quebrada. Volver públicos los cerros no es hacer que todos suban, sino que los árboles puedan bajar a la ciudad”, añade.

Por su parte, María Elvira Muñoz, habitante de Rosales-Las Acacias, manifestó su preocupación frente a la seguridad y convivencia de los residentes con los visitantes.

​

“La gente suele subir haciendo ruido. Nosotros tenemos derecho a la tranquilidad. Por eso habíamos pedido que el día de cierre fuera el domingo”, explicó.



En este aspecto, en la misma Resolución, la CAR insistió en que es necesario habilitar este espacio en fin de semana "en razón a que estos espacios se encuentran destinados para el esparcimiento de los habitantes de la ciudad, a lo que se suma que estos son los días de los que se disponen para este tipo de actividades". En otro punto del documento, argumenta también que los habitantes del sector deben tener en cuenta que espacios como este son escasos en la ciudad y por eso deben estar habilitados.



Además, agregó que, en su momento, se presentaron robos en el sector y que la resolución aplica de la Circunvalar hacia arriba, pero que poco se piensa en la ronda baja, que comienza en la Séptima: “Terminamos recogiendo basura de los visitantes”.



A este y otros aspectos de seguridad, la CAR dio respuesta mediante la exigencia a la Eaab de crear mecanismo de comunicación constantes y efectivos con la comunidad para resolver cualquier tipo de inquietud o queja.



María Elvira y Mauricio fueron algunos de los ciudadanos que solicitaron modificaciones a la resolución del año pasado. Sin embargo, alegan que no se tuvo en cuenta sus puntos y que la resolución no cambió en gran medida con respecto a 2018.



Andrés Plazas, por otra parte, agrega que la demora por la falta de coordinación entre la CAR y la Eaab ha dificultado la pronta solución del problema.



Por ahora, todos aguardan a la disposición final de la Eaab para ver cómo uno de los espacios ecológicos más grandes de la ciudad vuelve a abrir sus puertas.

Si vive cerca a este lugar, conozca las nuevas medidas

La CAR impuso 19 obligaciones a la Eaab para garantizar un espacio disfrutable para senderistas y vecinos.

Horario de ingreso: fue autorizado de lunes a viernes de 5 a 9 a. m., con hora máxima de salida a las 10 a. m.; y los fines de semana de 6 a 11 a. m., con salida a más tardar a mediodía. Día de descanso: el sendero deberá cerrar un día por semana. La CAR definió que esto se haría los lunes y, de ser festivo, pasará a ser el martes. Capacidad de carga: los cuatro tramos de sendero (Claro de Luna, La Virgen, Páramo y La Cruz) tendrán un máximo de visitantes diferenciado en fines de semana y entre semana. La carga mínima es de 114 y la máxima, de 783 visitantes. Baños y parqueaderos: según la CAR, la Eaab deberá garantizar baños portátiles y espacios de estacionamiento a las afueras de la quebrada para no contaminar el lugar ni incomodar a los vecinos. Comunicación efectiva: la Eaab deberá habilitar un canal de comunicación constante con las comunidades vecinas para tramitar sus inconformidades en el tiempo justo. Menos basuras: el programa ‘No deje rastro’ permitirá el control y manejo de residuos sólidos para mitigar los impactos ambientales.

Lea aquí la resolución completa:

ANA PUENTES

REDACCIÓN BOGOTÁ