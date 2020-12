¿O se compran buses o se atiende la emergencia? / Voy y Vuelvo

El Concejo de Bogotá aprobó hace unas semanas un proyecto de acuerdo que declara la emergencia climática en la ciudad. La iniciativa, con pocos antecedentes, fue presentada por la cabildante y exsecretaria de Ambiente en el gobierno Petro Susana Muhamad. La norma contiene varios puntos que buscan, en esencia, reducir el efecto invernadero que produce la contaminación atmosférica y mejorar la calidad del aire que respiramos.

La norma pasó a sanción de la alcaldesa Claudia López, reconocida por sus promesas de campaña en pro del medioambiente. Y uno de sus caballitos de batalla fue la crítica constante al transporte público masivo, léase TransMilenio, que opera a base de combustibles fósiles como el diésel. La mandataria no se ahorró ni entonces ni ahora calificativos en contra de los buses articulados y de la flota zonal por considerarlos uno de los principales agentes contaminantes de Bogotá y responsables, en parte, de los graves problemas de salud de miles de personas cada año por la pésima calidad del aire.



El tema viene a colación porque ahora, en el acuerdo de la concejal Muhamad, se establece en uno de sus artículos que a partir del 1.º de enero del 2022, es decir, en un año, la administración queda obligada a suspender la compra de buses a gas o diésel Euro VI, para ser reemplazada únicamente por sistemas eléctricos. Esto, según la cabildante, porque se necesitan “decisiones radicales” para cumplir las metas y porque ya estamos en emergencia.



Dadas las implicaciones que semejante decisión tiene, la alcaldesa López objetó el acuerdo. Dijo, entre otras cosas, que el tiempo es muy corto para conseguir los recursos que demandará la adquisición de una flota de buses eléctricas –4 billones de pesos–, que la emergencia sanitaria obliga a atender otras prioridades, que aún no está la infraestructura requerida para tal fin y que, si bien comparte el espíritu de la iniciativa, el proceso de cambio debe ser gradual. Por eso pidió un año más de plazo, pero el Concejo rechazó las objeciones.

Algunos han recordado que este es el claro ejemplo de que una cosa es lo que se dice en campaña y otra cuando se gobierna. Hace un año prácticamente se estaba crucificando a la gerente de TransMilenio por el mismo asunto. Hoy, López entiende que el tema es más complejo de lo que muchos creen. Recuerdo que hasta Antonio Navarro pedía desde redes sociales que ¡toda la flota de buses de Bogotá tenía que ser eléctrica! Pero las campañas aguantan todo.



El acuerdo, si bien es importante, no deja de tener su dosis de demagogia. Siempre será más sencillo expedir normas de este calibre antes que consultar la realidad de las cosas, empezando por lo que dice la propia alcaldesa: Bogotá necesita con urgencia reactivar su aparato productivo, generar empleo, rescatar de la quiebra a miles de pequeñas y medianas empresas y atender el sinnúmero de pobres que nos dejará la crisis sanitaria. ¿Por qué no hacer el proceso de los buses gradualmente? Entendería el afán de Muhamad y compañía si la ciudad se hubiese cruzado de brazos. Por el contrario, se están haciendo cosas que no sé si se tuvieron en cuenta en los debates. Por ejemplo, ya hay una licitación en marcha para adquirir 406 buses eléctricos, a los que hay que sumarles otros 430 o más que fueron licitados en el anterior gobierno, lo que dejaría a Bogotá como la segunda ciudad con más flota de este tipo en América Latina, después de Santiago de Chile, y una de las cinco primeras en el resto del mundo si descontamos las ciudades chinas.

Adicionalmente, Bogotá ha sido reconocida por su apuesta permanente en alternativas de movilidad como la bicicleta, las ciclorrutas, los cables y el mismo TransMilenio. Hoy, un 12 % de personas montan en bici porque se bajaron del bus, el taxi y el carro particular. El Plan de Desarrollo contempla, además, nuevas contribuciones por parqueo y sobretasas, y en el primer trimestre del próximo año se plantearán más restricciones para uso del carro en pico y placa. Entre ellas, pagar un costo por tipo de viaje, por la zona donde se movilizará el conductor, por el número de pasajeros que viaja en un vehículo, el horario y otras variables para una movilidad sostenible.



No deja de llamar la atención que el Concejo embarque a la ciudad en el tema de los eléctricos cuando no ha definido qué pasará con la sostenibilidad del sistema o el futuro del SITP o que se haya negado sistemáticamente a sacar adelante el cobro por congestión, que también ayudaría.



Hablar de movilidad eléctrica es fácil, lo difícil es implementarla sin todos los elementos de juicio. No hay ninguna ciudad del mundo cuyo sistema de transporte público sea exclusivamente eléctrico. Y sí, Muhamad tiene razón, mantener un bus de estos puede salir más barato, pero la estructura de costos de TransMilenio no da para hacer cambios “radicalmente”. Cómo me hubiera gustado que el Concejo hubiese sido igual de “radical” con los principales generadores de contaminación en Bogotá: el transporte de carga, la industria y las motos, entre otros.



¿Es mi impresión o... a falta de vencer con argumentos los políticos se quieren ir por la línea fácil de censurar funcionarios y promover revocatorias?



ERNESTO CORTÉS

​EDITOR JEFE DE EL TIEMPO

En Twitter: @ernestocortes28