O nos lamentamos o actuamos / Voy y vuelvo

A mí ya me está pasando: no dejo de sentir inquietud cuando ingreso a un restaurante o a una cafetería pensando si ese día, esa hora y ese lugar fueron seleccionados por los atracadores de turno. Me ubico de frente a la puerta de acceso, reviso el lugar, miro si tiene cámaras y hasta planeo rutas de escape por si acaso tengo tiempo.



Sé que a muchos les pasa lo mismo porque me lo han contado. Pero se pueden cambiar las cosas, se puede confiar en las medidas que anuncian las autoridades, no hay razón para creer que un puñado de delincuentes van a acabar con la tranquilidad de todos. Conseguir esto, sin embargo, requiere de una estrategia en la que la seguridad de nuestra ciudad no sea solo asunto de policías y ladrones o de secretarios con estadísticas.

Lo primero que habría que preguntarse es ¿a qué obedece esta supuesta oleada de asaltos a mano armada en restaurantes de categoría o en establecimientos sencillos? ¿Por qué el fenómeno del sicariato a plena luz del día y en lugares poblados? ¿Qué hay detrás de todo esto?



¿Acaso el propósito oscuro de desestabilizar la capital del país? ¿Una estrategia partidista en busca de votos, como insinuó el Presidente? ¿El afianzamiento de estructuras criminales a las que no se les ha aplicado suficiente inteligencia para desvertebrarlas? ¿Un deterioro social que está llevando a muchos, incluyendo desmovilizados, a adoptar conductas delictivas? ¿Un relajamiento de las políticas de seguridad? ¿La falta de una justicia más severa?

Me temo que hay un poco de todo. Y si le sumamos el inevitable afán de nosotros, los medios, por visibilizar al detalle cada crimen que se comete, pues no hay sociedad que resista el miedo que esto produce, así las cifras indiquen que estamos mejor que antes. Y entonces quedan dos caminos: o seguimos con miedo o hacemos causa común para evitar que los delincuentes tomen la delantera y conviertan a Bogotá en un infierno.

¿Qué se necesita? Por parte de las autoridades, resultados contundentes. Como lo he repetido en varias oportunidades, hay que equilibrar la cancha, capturar y judicializar a los responsables; golpear la estructura criminal desde la raíz; rastrear sus bienes y centros de operación; aplicar inteligencia y tecnología que permitan, por ejemplo, seguir con cámaras al sicario que esta semana asesinó a un hombre cerca del parque de la 93.



En fin, poner a toda la institucionalidad judicial en función de resultados, resultados, resultados... Es la única manera de conseguir que la gente confíe en el Gobierno, de lo contrario va a suceder lo que ya está sucediendo: que se aplaude más a quien aplica justicia por mano propia que al juez que debe enviar al ladrón a la cárcel.

Es urgente una reforma de la ley que meta en cintura a los bandidos reincidentes. Resulta desalentador ver que la mayoría de personas involucradas en asaltos tienen antecedentes por delitos aún más graves y, sin embargo, continúan en las calles. ¿Por qué? El robo de un celular puede ser un caso de poca cuantía, dice la norma, pero para un muchacho o un trabajador que es víctima, ese celular hace parte de su patrimonio, le costó conseguirlo, pero para él no hay justicia.

Como desde hace décadas lo viene sosteniendo el experto Hugo Acero, Bogotá debe acelerar la ampliación de cárceles que permitan poner a buen recaudo a los atracadores. Hay modelos de prisión en Bogotá que han demostrado que es posible rehabilitar a estos sujetos.

Ahora bien, en situaciones como las que vive la ciudad, no basta el aparataje institucional. La sociedad, todos los que hacemos parte de ella, tenemos un rol importante para ayudar a prevenir un delito, denunciarlo y hacer causa común para volvernos los ojos de nuestros entornos.

Regresar a los tiempos de las bombas de Escobar, cuando los colombianos nos pusimos en alerta permanente para advertir de un paquete extraño, una maleta abandonada, una persona sospechosa, un vehículo o una moto estacionados de forma extraña. Y avisar a las autoridades, que son las que deben convocar, acompañar y actuar en consecuencia.

Si desde la propia administración no se llama a una acción conjunta, que involucre al ciudadano de a pie, al comerciante, al vigilante, al taxista o a los mismos moteros, no se tendrá a la gente del lado correcto.

Yo apoyo que se baje al parrillero de la moto. Pero hay que ser conscientes de que se trata de una medida extrema que no soluciona el problema y sí provoca malestar en la inmensa mayoría de motociclistas que son gente de bien. Pero ellos deben poner de su parte, como por ejemplo, respaldar los patrullajes y requisas que hace la policía para detectar desde una moto robada hasta el porte de armas. Acá se trata de que todos pongamos algo.

Finalmente, nada sacamos si la gente hace su parte, pero la reacción es tardía. Algo que tienen las autoridades de Nueva York es que más se demora un vecino en denunciar una acción criminal en su comunidad que la patrulla en aparecer para atender el caso. Otra manera de generar confianza en nuestras instituciones, y eso es lo que más se está necesitando en este momento.

ERNESTO CORTÉS FIERRO

EDITOR GENERAL DE EL TIEMPO

