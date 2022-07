A través de una carta de 11 páginas, la secretaria de Integración Social, Margarita Barraquer, y el secretario de Salud, Alejandro Gómez, le respondieron al ‘Segundo documento de seguimiento a las recomendaciones realizadas al Plan de Desarrollo Distrital 2020-2024 para mejorar el estado nutricional de la primera infancia en Bogotá’, publicado recientemente por la alianza Fundación Éxito y Bogotá Cómo Vamos (BCV).





Ese documento, realizado con una mesa de trabajo de expertos en salud pública y primera infancia, hacía seguimiento a cuatro metas infaltables definidas por la alianza en 2020: disminuir a 10 por ciento la desnutrición crónica en primera infancia, disminuir a 12 por ciento el bajo peso al nacer, disminuir a 3 por ciento el exceso de peso en niños y niñas menores de cinco años y aumentar por encima del 65 por ciento la lactancia materna exclusiva en los niños y niñas menores de 6 meses atendidos en consulta.



En esencia, este segundo documento de seguimiento alertaba de que tres de los cuatro infaltables no se habían cumplido. Para 2021, el bajo peso al nacer tenía una prevalencia del 14,9 por ciento; la desnutrición crónica, de un 11 por ciento, y el exceso de peso, de un 5,3 por ciento.



Sin embargo, el informe no cayó bien en algunas entidades del Distrito. En la carta enviada este 14 de julio, las secretarías de Integración Social y de Salud aseguraron que el informe “muestra datos y presenta conclusiones de manera incompleta y sesgada, al no incluir ni el contexto ni los factores adicionales que llevaron a dichos resultados”.

Según las entidades, el informe falla al no haber considerado el contexto de pandemia y sus impactos a la salud pública y a la economía capitalina ni “cuáles hubieran sido los datos de pobreza, desempleo y, lógicamente, desnutrición en niños, si no se hubieran

implementado las medidas presentadas anteriormente a nivel distrital”.



Las entidades citan, por ejemplo, el hecho de que la tasa de desempleo en Bogotá aumentó 7,3 puntos porcentuales entre 2019 y 2020 y que la incidencia de pobreza monetaria aumentó 12,9 puntos. “Estos son los mayores incrementos anuales en la historia de la ciudad y representan un atraso de más de 10 años en indicadores de pobreza. Además, la pérdida de poder adquisitivo representada en la inflación para los alimentos en 2021 fue de 17,23 %”, citan.



Y aunque reconocen que con la reactivación económica algunos de esos indicadores cedieron, aún siguen golpeando a la población más vulnerable. “Con un entorno socioeconómico tan convulsionado como el anterior, se hace necesario especificar el contexto y aclarar los factores adicionales con los cuales se generó la información que lleva a los resultados que se presentan dentro del informe” escribieron los secretarios.

De otro lado, expusieron diez consideraciones en las que explican cómo sus programas se adaptaron para responder, aun en la pandemia. Asimismo confirman que monitorean la situación a través de cinco indicadores: los mismos que, de hecho, monitorearon la Fundación Éxito y BCV.



Finalmente, los secretarios expusieron los programas y las alianzas establecidas con la Agencia Alemana GIZ, Acción contra el Hambre, el Programa Mundial de Alimentos y la Fundación Éxito para garantizar el derecho de niños y niñas a una seguridad alimentaria. Solo en servicios de nutrición, afirman que “la Secretaría de Integración Social a través de las modalidades de atención en primera Infancia aporta desde su proceso pedagógico y el componente de nutrición y salubridad a la reducción del riesgo de desnutrición de aproximadamente 100.000 niñas y niños menores de seis años”.



Pese a las diferencias, el tema sigue puesto sobre la mesa. En su anterior entrevista con EL TIEMPO, el director de BCV, Felipe Mariño, comentó que si bien la pandemia agudiza los problemas de inseguridad alimentaria en poblaciones vulnerables, las causas son muchas y más profundas.



Por lo pronto, se prepara un nuevo informe de seguimiento que incluirá varias novedades como la medición de seguridad alimentaria en primera infancia migrante: un elemento que no ha sido discriminado en los indicadores generales.

