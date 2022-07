Disminuir la desnutrición crónica, el bajo peso al nacer, el exceso de peso en menores de cinco años y aumentar la lactancia materna exclusiva fueron los ‘4 infaltables’ propuestos en 2020 por Bogotá Cómo Vamos (BCV) y la Fundación Éxito al Plan de Desarrollo Distrital para mejorar el bienestar de la primera infancia en la capital a 2024.



Este año, a través del documento titulado ‘Segundo documento de seguimiento a las recomendaciones realizadas al Plan de Desarrollo Distrital 2020-2024 para mejorar el estado nutricional de la primera infancia en Bogotá’, se realizó un control al segundo año de gestión de la administración distrital de la alcaldesa Claudia Lápiz para lograr las metas propuestas de estos 4 indicadores.



Lo alarmante es que, hasta el momento, solo uno de los cuatro ‘infaltables’ registró avances; pero los demás aún no se han cumplido.

Bajo peso al nacer

El primer infaltable propuesto por la alianza BCV y Fundación éxito en 2020 fue disminuir a 12 % el bajo peso al nacer en Bogotá a 2024. Según explican los expertos, todos aquellos recién nacidos con un gramaje inferior a 2.500 entran en la categoría de ‘bajo peso’. Pero esta meta no se ha cumplido: de acuerdo con cifras de la Secretaría de Salud, entre 2020 y 2021 la prevalencia aumentó; pasó del 13,6 % al 14,9 %, lo que representa un incremento de 1,3 puntos porcentuales.



Las localidades en donde más se presenta esta problemática son: Sumapaz (20 %), San Cristóbal (17,3 %), Antonio Nariño (17 %) y Usme (16,3 %). A su vez, las localidades con la menor prevalencia fueron: Teusaquillo (12,4 %), La Candelaria (13,3 %), Fontibón (13,5 %) y Tunjuelito (13,5 %).



Según el estudio de BCV y la Fundación Éxito, esta meta se logra cuando se mejora la atención en salud a gestantes, cuando se disminuye el embarazo precoz y cuando se realizan acciones para disminuir las brechas sociales.

Lactancia materna

La alianza también destaca la importancia de que en la capital se mantenga la lactancia materna exclusiva por encima del 65 % en los niños y niñas menores de 6 meses atendidos en consulta. La Organización Mundial de la Salud (OMS), refiere el documento, recomienda que los niños y niñas deben ser amamantados exclusivamente durante los primeros 6 meses de vida y, de manera complementaria junto con los alimentos, hasta los 2 años o más.



“Según datos reportados por el Sistema de Vigilancia Alimentaria y Nutricional (Sisvan) de la Secretaría de Salud, entre el 2020 y el 2021 los menores de seis meses que han estado en consulta médica que tienen lactancia materna exclusiva aumentó; pasó del 48,3 % al 69 %, un incremento de 20,7 puntos porcentuales”, afirma BCV.



Las localidades con mayor porcentaje de lactancia materna exclusiva son: Fontibón (86,3 %), La Candelaria (82,4 %) y Barrios Unidos (81,6 %). En contraste, las localidades que presentaron menor porcentaje fueron: Ciudad Bolívar (39,7 %), Usme (45,5 %) y Tunjuelito (50,6 %).



Para la alianza, el aumento de la lactancia se logra si la madre “tiene garantía de su derecho a la alimentación, tiene redes de apoyo incluyendo su pareja y en su trabajo, y recibe una adecuada consejería”.

Ojo a la desnutrición crónica

El tercer infaltable para esta alianza es bajar a 10 % la desnutrición crónica en la primera infancia. Los menores de edad que tienen esta condición, por lo general, presentan un retraso en el crecimiento, es decir, que no alcanzan la talla recomendada para su edad y sus capacidades cognitivas e intelectuales se ven afectadas.



Entre el 2008 y el 2019, dice la alianza, “la prevalencia de desnutrición crónica bajó: pasó de 17,1 % a 12, 1%. Sin embargo, para el 2020 (15,5 %) se observó un aumento de 3,4 puntos porcentuales y para el 2021 bajó a un total de 11 %; lo que significó una reducción de 3,4 puntos respecto al año anterior”.



Las localidades más afectadas en el 2021 fueron: Usme (15 %), San Cristóbal (13 %) y Ciudad Bolívar (12,5 %). Por su parte, las localidades con menor prevalencia fueron: Teusaquillo (9,1 %), Engativá (9,2 %) y La Candelaria (9,2 %).



El documento resalta que esta problemática tiene múltiples causas y, por tanto, es clave prestar atención a distintos factores para enfrentarla. “Es indispensable realizar acciones públicas que disminuyan la pobreza, aumenten el empleo, el acceso a la educación de los padres de familia, del niño, niña o adolescente, el acceso a servicios públicos en especial al derecho humano al agua potable, el acceso al servicio de salud de manera oportuna, entre otros determinantes”, afirman BCV y la Fundación en el segundo seguimiento.

Obesidad

Otro indicador que preocupa es el sobrepeso y la obesidad que se presenta cuando el consumo energético alimentario es mayor al gasto energético que realiza el cuerpo. La recomendación para la ciudad es disminuir a 3 % el exceso de peso que es la suma de sobrepeso y obesidad.



En el 2018 la prevalencia de este indicador alcanzó un 4 % y en el 2019 tuvo un resultado de 3,6 %. Ahora, para el año 2020 quedó 5,1 %, y en el 2021, en 5,3 %.

¿Una alerta?

El documento de BCV y la Fundación Éxito, luego de exponer el panorama de seguridad alimentaria y nutrición en primera infancia en Bogotá sugiere “generar una declaración de emergencia en la ciudad por esta situación, que permita generar acciones a corto, mediano y largo plazo”.



Según explica Felipe Mariño, director de BCV, esta “es una recomendación de Luis Jorge Hernández (Ph. D. en Salud Pública), una de las personas que más ha trabajado en este tema. Las razones (de la alerta) son que hay indicadores y comportamientos que no van tan bien y se requiere la mayor atención de todas las organizaciones del orden nacional y distrital. Y hay algo que es real y es que en 2021 hubo una muerte de un menor por desnutrición aguda, después de muchos años. Esto es un llamado de atención a que nos pongamos las pilas de verdad porque hay algo que no estamos capturando y necesitamos profundizar en eso”.



Marino recuerda, además, que fallas en la nutrición y seguridad alimentaria en la primera infancia pueden desencadenar una serie de desigualdades para esos niños. “Hay repercusiones en términos biológicos y cognitivos de una persona al no recibir los nutrientes necesarios en la primera infancia: estamos hablando no solo de cuestiones de salud, sino de impacto en el rendimiento escolar y cómo eso al final se traduce en dificultad en el acceso a mejores trabajos y mejor calidad de vida”, describe Mariño y enfatiza, “esas acciones de control van a tener un efecto preventivo en las futuras generaciones”.



Para sortear el actual panorama, BCV y la Fundación Éxito proponen una serie de acciones en el corto, mediano y largo plazo. Mariño, por su parte, destaca dos soluciones: impulsar la transectorialidad en las instituciones e implementar efectivamente la ‘Guía de prevención y manejo del riesgo y la desnutrición crónica en menores de un año de edad’, una herramienta con la que cuenta la ciudad desde 2019.



“Esto es algo que se debe manejar desde un liderazgo colectivo de entidades del Estado y del Distrito e, incluso, desde particulares; debe ser transversal en las políticas de cada una de las secretarías y, por eso, desde la mesa de expertos, invitamos a la Secretaría de Gobierno o alguna figura desde el corazón de la Alcaldía que coordine a los sectores para que las respuestas sean coordinadas”, dice Mariño.



Por lo pronto, la alianza BCV y Fundación Éxito ya trabaja en el tercer documento de seguimiento en este tema y, en ese, incluirá un factor nuevo: la medición de la nutrición y seguridad alimentaria en primera infancia emigrante. “Estamos dejando de lado a una población en Bogotá que tiene mayor vulnerabilidad. El reto es que no todos están identificados, pero eso ha avanzado en los últimos dos años, lo que nos permite hacer la vocalización”, afirma Mariño.



CAROL MALAVER Y ANA PUENTES

Redacción Bogotá