Crisis de colegios privados crea demanda en los públicos en Bogotá

En el colegio Enrique Olaya Herrera pasó algo atípico en la matrícula de este año. En promedio, recibía 80 estudiantes provenientes de instituciones privadas, pero este año el número ascendió a 451.



Para Édgar Riveros, rector de esta institución educativa, los motivos se pueden encontrar en los impactos socioeconómicos generados por la pandemia y también en la oferta de servicios que tienen hoy en día los colegios públicos.



“Los estratos dos y tres de estas zonas de Bogotá tienen que entrar en un proceso de recuperación económica, que es gradual y toma mucho tiempo. Por esa razón, no pueden pagar en los colegios privados costos de pensión”, explica.



Más allá de los costos económicos que puede representar estar en un colegio privado, Riveros considera que los colegios públicos se están convirtiendo en un atractivo por los esfuerzos hechos para que los jóvenes y niños puedan estar en un ambiente seguro. Además, destaca que las instituciones educativas públicas cuentan con una infraestructura que permite tener grandes espacios deportivos y culturales.

“El colegio cuenta con unos proyectos de extensión y formación que no tienen muchos colegios privados. Por ejemplo, la participación en la Orquesta Filarmónica de Bogotá, clubes deportivos y de ciencias con semilleros de investigación para niños, jóvenes y adultos”, comenta, y agrega que este tipo de proyectos hacen que los padres de familia pregunten por un cupo en esta institución.



Este fue el caso de Karen Báñez, una madre de familia que tiene dos hijos. Debido a la situación económica que presentó su hogar por causas de la pandemia tuvo que buscar otra alternativa para la educación de ellos. Ya no era posible pagar 360.000 pesos de pensión en el colegio privado.



Ante esto, Karen decidió buscar un cupo en el colegio Enrique Olaya Herrera. Dice que los comentarios de sus hijos han sido positivos porque encontraron un ambiente diferente con distintas actividades más allá del contenido académico de cada clase.

“No pienso volver a un colegio privado porque este tiene muy buenos proyectos. En el otro colegio solo me ofrecían las clases normales”, cuenta.



Las cifras del Distrito

Según datos de la Secretaría de Educación, al término de la vigencia de 2019 e inicio de 2020, 19.120 niños, niñas y jóvenes hicieron el tránsito de colegios privados a públicos.



Sin embargo, desde la secretaría se destaca que después del inicio de la pandemia esta cifra se acentuó más debido a la emergencia sanitaria, pues cerca de 4.371 estudiantes hicieron este cambio entre marzo y septiembre de 2020.



El año pasado cerró con 794.598 estudiantes matriculados en colegios oficiales, 18.102 más respecto a 2019. El sistema educativo público no registraba estos números desde hacía tres años.



Para Carlos Alberto Reverón, subsecretario de Acceso y Permanencia de la Secretaría de Educación, este comportamiento se explica por diversos factores, como cambios de residencia de los hogares y el fortalecimiento de la educación pública de la ciudad en los últimos años.



“También es importante reconocer que la pandemia ha impactado directamente el sistema educativo del país y del mundo, afectando a estudiantes, hogares y colegios”, agrega.



¿Qué dicen los privados?

Aunque para este año todavía no hay cifras consolidadas sobre el comportamiento de la matrícula, la cifra de estudiantes que hicieron el tránsito de instituciones privadas a colegios públicos podría aumentar.



Francisco Vita, coordinador de la Mesa Nacional de Educación Privada, manifestó que los datos preliminares arrojan que 34.000 estudiantes en la ciudad hicieron el cambio para este período académico.



“El número no es tan alto si se tiene en cuenta el total de estudiantes en la ciudad. Sin embargo, muchos de los que no se han cambiado están debiendo las matrículas y las pensiones en los colegios donde están”, dice.



Agrega que algunos colegios y jardines infantiles privados han tenido que recurrir a créditos para cumplir con los gastos de arriendo o nómina.



“A pesar de que el programa de apoyo al empleo formal permitió solventar de alguna manera estos pagos, esto no alcanza porque el déficit siempre es grande”, menciona, sin decir una cifra exacta.



Y a esto se suma que algunos colegios han presentado problemas para volver de manera presencial y cumplir con la alternancia. José Antonio Ruiz, coordinador de Bogotá de la Mesa Nacional de Educación Privada, cuenta que algunas instituciones no pueden cumplir con los requisitos exigidos por la secretaría.



“Algunos jardines o colegios operan en casas. Es bien complicado mantener estos espacios donde solo pueden estar tres niños”, explica.



Para ambos, también existe una preocupación por los estudiantes que salieron de colegios privados y que no se encuentran dentro del sistema educativo.

Aunque la matrícula del 2021 está finalizando, el Distrito todavía cuenta con 48.000 cupos disponibles de preescolar a undécimo y 13.000 para educación de adultos y estrategias flexibles.



GABRIEL NICOLÁS GONZÁLEZ. ESPECIAL PARA EL TIEMPO.

Twitter: @ggonzalezca

