Bogotá, número 19 en congestión de tráfico en áreas centrales / Opinión

Cada año Tom-Tom, una compañía de GPS, e Inrix, una consultora de tráfico, publican sus índices sobre la congestión en las ciudades donde realizan sus mediciones. Bogotá siempre aparece en los primeros lugares, aunque este año cayó 9 puestos en el indicador de áreas centrales y 4 puestos en el de áreas metropolitanas.



Era el peor en esta categoría como lo destacó Financial Times y lo replicaron en múltiples medios colombianos. No he visto aún la noticia, o al menos no con el mismo despliegue del año pasado; no es tan llamativo que sea #19 o #5, ni que el tiempo de viaje haya mejorado en 1 minuto y 30 segundos en promedio entre 2022 y 2023. De cualquier forma, me parece valioso comentar el tema para los lectores.



Sobre la métrica de congestión Tom-Tom: 23 minutos y 30 segundos en un trayecto de 10 km, vale la pena indicar que se trata de una medición para usuarios de carro, no para la movilidad general. En Bogotá solo el 14 % de los viajes son en carro, así que el indicador no muestra la experiencia de la mayoría de personas (transporte público 35 %, la mitad en troncales de TransMilenio con carriles exclusivos; 7 % en moto y 7 % en bicicleta, con menor afectación por el trancón).



La medición cubre un buen número de ciudades: este año Tom-Tom incluye 347 ciudades en 55 países y 6 continentes. Pero excluye muchas ciudades de África (está El Cairo y 5 ciudades de Suráfrica, pero no hay medición en otras ciudades, por ejemplo, Kinshasa o Lagos con 16 millones de habitantes cada una) y de China, donde hay 12 ciudades de más de 9 millones de habitantes, entre otros. Es decir, estar en el primer lugar no se puede interpretar como el peor tráfico del mundo, solo el peor entre las ciudades medidas. La lista adolece errores de exclusión.

Buena columna de @asilvatellez @OpinionET sobre lo fácil y conveniente que es moverse en Londres multimodal 🚈🚌⛴️

Tal vez lo único que no funciona bien allí es moverse en carro

Londres está en el primer lugar del poco útil índice @TomTom de congestión en carro (Bogotá 19) https://t.co/mHSq5IacjC pic.twitter.com/EFXsCWGDmW — Dario Hidalgo Guerrero 🇨🇴 (@dhidalgo65) January 14, 2024

Ahora bien, estar en la parte de arriba de la medición es malo. Es mejor tener un tráfico fluido y tiempos de viaje razonables. No es nuestro caso. Nuestro tráfico medido por Tom-Tom es de baja velocidad promedio: del orden de 20 km/h. Esto indica que los usuarios de carro pierden muchas horas en el trancón: según la medición 117 horas al año (15 jornadas laborales al año); una gran pérdida de productividad. Es un tema que hay que atender, pero esto no necesariamente pasa por las ideas recurrentes y generalmente aceptadas de construir infraestructura expresa para los carros y el resto del tráfico mixto.



Eso no sirve: es como apagar el fuego con gasolina así parezca un contrasentido. Está super bien documentado que más vías resultan en más viajes en carro y por ese camino, en más trancón. Por eso no sorprende que la peor vía de Bogotá sea la NQS según Tom-Tom. Una vía que tiene pocas intersecciones a nivel y que se planeó como vía expresa, es la más trancada en nuestra ciudad.



La solución estructural pasa por una mejora sustancial del transporte masivo (proyectos en marcha como las líneas 1 y 2 del metro, el Regiotram de Occidente, las troncales de buses, y los cables); pero también por hacer viajes menos largos, generar más destinos cerca de donde viven las personas, mayor proximidad como está previsto en el POT vigente.



Y con más proximidad también infraestructura segura para caminar e ir en bicicleta. Complementar lo anterior con cobros por decongestión para desestimular el uso indiscriminado del carro particular (algo mucho más efectivo que el acrónico Pico & Placa).



Los usuarios de carro pierden muchas horas en el trancón. Foto: Mauricio Moreno / EL TIEMPO

Eso es lo que ha hecho Londres por muchos años. Tuvo el primer metro del mundo en 1863, y lo extendió en el tiempo para lograr una red de 402 kilómetros. Fue por mucho tiempo la red más extensa del mundo; hoy es superada por los metros de Shanghái y Beijing. Tiene calles completas, con buenos andenes, ciclorrutas, prioridad a la circulación de buses.



Mucha mezcla de usos, tanto que 37 % de los viajes son a pie o en bicicleta. Y tiene uno de los sistemas de cobro por decongestión de mayor impacto: entrar a la zona de cobro en carro cuesta 15 libras (75 mil pesos), sin contar estacionamiento.



La experiencia de viajar en Londres en transporte público, a pie y en bicicleta es extraordinaria, como lo relata Armando Silva en su columna “Buses, trenes, río, aire”. Dice Silva que “el transporte en Londres ha llegado a considerarse el mejor del mundo y hay mucho que aprenderle.”, no le falta razón. Por eso sorprende que la primera ciudad en trancón según Tom-Tom sea precisamente Londres (en la medición de ciudades centrales). Desplazarse en carro en el centro de Londres no parece tener mucho sentido en la medida que las calles están dedicadas principalmente a buses, bicicletas y peatones.



Algunos seguirán insistiendo que lo que hay que hacer en Bogotá son autopistas urbanas. Por allí no es. No es lo que está en el POT ni en la propuesta de gobierno del alcalde Carlos Fernando Galán. Hay eso sí, necesidades en los accesos que dejamos sin hacer por muchos años, y gestión de lo cotidiano en el tráfico: gestión de bloqueos, huecos y mal estado de mantenimiento y señalización, mal parqueo, varados, choques y obras que generan cuellos de botella.



Con gerencia del tráfico tal vez no salgamos de los primeros lugares de estos índices globales de congestión, pero por lo menos no vamos a empeorar mientras ponemos al servicio los grandes proyectos de transporte masivo, andenes y ciclorrutas en marcha.





DARÍO HIDALGO

Profesor de la Universidad Javeriana