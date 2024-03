Nuevos hallazgos en caso Dilan Santiago: amenazas a trabajador de la finca son pieza clave

Un grupo de investigadores desde hace casi dos meses se encuentra indagando y recolectando pistas sobre lo sucedido con Dilan Santiago Castro, niño de 2 años que fue hallado muerto el pasado 10 de febrero en zona rural de Usme, al sur de Bogotá.

Su cuerpo fue encontrado cuatro días después de su desaparición por un trabajador del sector en un cultivo de papa de la finca conocida como la Truchera Monte Bello, donde el bebé había llegado con su mamá a mediados de enero del 2024.

Según pudo determinar 'Noticias RCN', el testimonio de Orlando Salazar, el administrador de la finca, es clave ya que habría recibido amenazas relacionadas con la madre del menor.

Asimismo, objetos que se encontraron en la zona que indicarían que al cuerpo lo movieron de lugar.

Cabe resaltar que Leonor Merchán, directora de fiscalías de Bogotá, dijo que Medicina Legal estableció que la muerte del bebé de dos años fue violenta y "por lo tanto se investigará como un homicidio".

Entre los detalles que reveló Merchán este jueves 15 de febrero está el mecanismo de muerte que el peritaje arrojó. Se estableció que la causa del deceso fue una encefalopatía hipóxica.

Desaparición y versión de la familia

Tanto vecinos del sector como la madre de Dilan Santiago, Derly Rivas, han afirmado que en el momento cuando se perdió el rastro del pequeño no había nadie más en el lugar, pues los trabajadores estaban en su día de descanso.

De hecho, Derly, de 19 años, le dijo a este diario que el niño desapareció misteriosamente después de que ella fue a traer leña a la casa en donde residían.

La familia materna, por otro lado, inicialmente planteó que el responsable de la muerte sería el padre del niño, Marlon Castro, ya que tenía denuncias por violencia intrafamiliar contra su expareja.

De hecho, fue capturado por este delito días después de que se halló el cuerpo del niño, y posteriormente liberado debido a que un juez de control de garantías determinó que no había pruebas suficientes para determinar que la madre del pequeño estuviera en peligro, pues ya no convivían.

Se pudo determinar, además, que Marlon se encontraba en una zona rural del departamento del Tolima cuando Dilan Santiago desapareció. De hecho, según su versión, la última vez que vio a su hijo fue en diciembre del 2023.

Nuevos hallazgos

'Noticias RCN' accedió a la inspección que hicieron las autoridades de la finca donde se encontró el cuerpo del menor. En las fotografías recolectadas se pueden evidenciar varios elementos clave, como un machete a pocos metros del niño y un frasco de insecticida para el agro.

Por otro lado, Salazar, el administrador de la finca, aseguró que "se le hizo muy extraño" el lugar donde fue hallado Dilan Santiago.

"Durante la búsqueda nosotros habíamos pasado por ese lugar y nunca lo vimos; los bomberos también dijeron lo mismo, que ellos habían pasado por el lugar y nunca lo vieron”, dijo.

Añadió que recibió amenazas anónimas relacionadas con Derly, la madre del menor.

"Me llega un mensaje al messenger de una persona masculina diciendo que ‘disfrutara la ‘Luna de miel’, pero que no me fuera a meter con el niño, si no, estaría muerto”, agregó, según el noticiero mencionado.

Además, los forenses encontraron tres gramos de tierra en las vías respiratorias del menor, lo cual habría desencadenado el fallecimiento por asfixia mecánica.

