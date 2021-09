Habrá 1.038 nuevos ‘Espacios Seguros’ para mujeres víctimas de violencias

La Secretaría Distrital de la Mujer de Bogotá anunció que habilitará 401 puntos en establecimientos comerciales para atender mujeres víctimas de violencias en la ciudad. Con estos nuevos espacios, serán en total 1.038 los espacios seguros disponibles en la capital.

Recordemos que la estrategia ‘Espacios Seguros’ surgió en medio del confinamiento generado por la pandemia para que las mujeres víctimas de violencias en el hogar pudieran buscar orientación o acompañamiento de la Secretaría de la Mujer.



A la iniciativa, que cuenta con el apoyo de Fenalco, se han sumado ocho empresas privadas en dos etapas. En la primera se incorporaron D1, Justo & Bueno, Farmatodo, Tostao y Terpel con sus estaciones de servicio y sus tiendas Altoque, y ahora, en esta segunda etapa, se sumarán Cencosud, Jumbo y Metro, Las Gatas y los Centros de Experiencia de Movistar.



También habrá puntos de apoyo en 40 tiendas de barrio, localizadas en las UPZ con los indices de violencia contra la mujer más altos.



“Estamos convencidas de que con la vinculación de estos nuevos aliados completamos una red más robusta de espacios seguros y de confianza. Esta iniciativa nos ha permitido ampliar los puntos de contacto con las ciudadanas que tienen miedo de buscar ayuda. En 2020 salvamos la vida de 27 mujeres y con el relanzamiento y fortalecimiento de esta estrategia queremos salvar muchas más. Por eso, seguimos invitándolas a que den el primer paso; nosotras, desde la Secretaría de la Mujer, disponemos todos nuestros canales y servicios para acompañarlas a dar el segundo”, aseguró Diana Rodríguez Franco, secretaria Distrital de la Mujer.



Según Juan Esteban Orrego Calle, director ejecutivo de Fenalco Bogotá-Cundinamarca, "el comercio está comprometido no solo con la bioseguridad sino también en ser espacios seguros para las mujeres, para que puedan acudir en medio de su cotidianidad, de hacer compras, e iniciar un proceso que les permita salir del círculo violento que viven en sus hogares. Estamos seguros de que los comercios que se unen a esta campaña están preparados para orientarlas y ofrecerles un camino diferente con toda la confidencialidad del caso".



Durante 2021, más de 200 trabajadores de las tiendas aliadas han participado en ejercicios de sensibilización y formación sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencias.



Asimismo, el protocolo de atención en estos puntos fue revisado y ajustado de tal forma que, en situaciones de emergencia o si la mujer lo solicita, se realice una llamada a la Línea 123. Los datos de contacto de las ciudadanas serán entregados a la Secretaría Distrital de la Mujer, para la atención y orientación psicosocial o socio-jurídica que corresponda.



Marta Henao Tirado, gerente de Cencosud Colombia, destaca que para la compañía es importante vincularse a esta iniciativa, convirtiendo sus supermercados en lugares cada vez más seguros para las mujeres. “Desde hace cinco años trabajamos para promover la equidad de género con nuestros más de 12.000 colaboradores(as) y generar protocolos y campañas que aporten a la erradicación de la violencia contra las mujeres y niñas de Colombia. Hoy damos un paso más al hacer parte de esta alianza".



Según datos entregados por la Secretaría de la Mujer, en lo corrido del año se han atendido cerca de 20.000 mujeres por situaciones asociadas a violencias. Por otra parte, la entidad señala que con la Estrategia de Justicia de Género se ha atendido a cerca de 7.300 mujeres durante el 2021, de las cuales 450 están siendo apoyadas en sus procesos judiciales.



En ese sentido, la entidad señala que sus líneas también se encuentran habitadas durante las 24 horas del día, los 7 días de la semana y hace un llamado para que las mujeres víctimas de violencias se comuniquen a la Línea Púrpura Distrital 01 8000 112 137 o al 123, para que puedan recibir asesoría jurídica de manera gratuita.

