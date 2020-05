Nuevos detalles del caso de la celadora Edy Fonseca

Sigue avanzando el caso de Edy Fonseca, la celadora del edificio Luz Marina de Maez que denunció haber sido ‘retenida’ en este lugar por 25 días. Esta vez por cuenta de la SuperVigilancia, entidad que ordenó una visita de inspección al edificio para tomar medidas ante la posible contratación ilegal del servicio de vigilancia y seguridad privada.

Aunque todavía no se conoce el informe de la inspección, que se realizó en días pasados, EL TIEMPO habló con el abogado de Edy Fonseca, quién aseguró que, en medio de la recolección de pruebas, encontró que el edificio Luz Marina de Maez tiene dos quejas por irregularidades en la contratación de estos servicios.



Según el defensor, se trata de dos denuncias: una interpuesta por un celador y otra que llegó de forma anónima; ambas fueron radicadas hace más de un año ante el Ministerio de Trabajo y la SuperVigilancia.



“Esto es indignante. No sabemos cuál fue la razón de que con estas quejas que ya habían sido radicadas no se hiciera el procedimiento adecuado”, afirmó Nixon Forero, abogado de Edy.



Forero también aseguró que el proceso de contratación de Edy tuvo irregularidades, pues este no se hizo a través de una empresa licenciada por la SuperVigilancia, como dice la ley, sino directamente. Hay que resaltar que Edy no solo se desempeñaba como celadora sino que también realizaba oficios de aseo.

Pero esto no es lo más grave en este momento. El sábado 09 de mayo la salud de Edy empeoró. Fue internada en la Clínica de Occidente debido a las complicaciones de salud desencadenadas por los actos a los que fue sometida en el edificio Luz Marina de Maez.



“Por momentos pierde la lucidez, deja de reconocer a sus hijas, aunque todavía no hay un parte médico oficial, su estado de salud en este momento es muy delicado”, afirmó su abogado, quien además pidió a las autoridades que agilicen el traslado de Edy a un centro hospitalario en donde le puedan brindar un tratamiento psiquiátrico, “lo necesita urgentemente, las secuelas que le dejó el episodio fueron muy graves y ahora requiere atención inmediata”, puntualizó Forero.

