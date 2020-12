‘Mi hija se fue y sacó un computador mientras comprábamos un helado’

Cada vez se torna más extraña la desaparición de la niña de 12 años María Paula Chávez Villamizar, a quien se le perdió el rastro desde este martes 15 de diciembre a eso de las 6:15 de la tarde cuando salió de su apartamento en la calle 143 No. 9- 55, en Cedritos (Usaquén)

Sus padres están desesperados. Ya no saben a quién más acudir para obtener información de la niña. “Ella estudia en el colegio Montessori British School y está en sexto grado, lo que antes se conocía como primero de bachillerato”, dijo su padre Jorge Hernán Chávez Camargo.



Según le explicó a EL TIEMPO, la niña manifestó que quería comerse un helado y entonces sus padres decidieron ir a un Carulla de la zona a comprárselo a las 6 de la tarde. “Ella se rió con nosotros y todo. Pero cuando regresamos ya no estaba en la casa”.

Según el guarda de seguridad del edificio, él la dejó salir porque ella partió del edificio minutos después de que salieran sus padres, a las 6:15 p. m., y él pensó que se iba a encontrar con ellos. Ella se fue con una maleta negra. Vestía un leggins gris, un saco negro y botas negras.



Sus familiares dicen que la niña tiene pocos amigos pero que, hablando con ellos, dicen que no saben nada. “Incluso algunos chatearon ayer (martes) con ella de forma muy normal y dicen que hasta se rieron con ella después de clases. Mi hija aún no ha salido a vacaciones”.

Hoy la familia ha recibido llamadas de directivos del colegio donde estudia la niña y hasta de los psicólogos y le dan constantes pistas de alumnos que la conocían. “Toda la mañana de este miércoles nos la hemos pasado en esas”.



Los más extraño de la desaparición de la niña es que se llevó el computador de su casa metido entre una maleta. “Esto no es normal en su comportamiento. No sabemos por qué lo hizo”, dijo su padre quien también le contó a EL TIEMPO que la niña lleva toda la pandemia sin salir de su casa. “Ella no sale ni al edificio. Yo no la dejo estar sola. La cuidamos mucho”.

Los padres de María Paula no habían notado nada raro en su comportamiento. “Lo único es que el sábado era entrega de notas. El bimestre pasado le había ido mal pero hablando con las psicólogas a ella le fue muy bien en sus materias ya para finalizar el año. Me dijeron que iba súper bien”.



Según la familia, la niña no tenía problemas y pues discusiones, las normales que se presentan en cualquier familia. “Es que 15 minutos antes se estaba riendo con nosotros. La amamos y estamos desesperados por encontrarla”.



Solo un hallazgo les ha parecido sospechoso. Al parecer, la niña mantenía comunicación con sus compañeros del colegio a través de una aplicación que se llama ‘Discord’.



Su padre se enteró de esta debido a que la niña dejó su teléfono. Por este medio habló con sus compañeros de que esta estaría dañada y ellos le daban claves de cómo hacer para volver a entablar una comunicación. “Yo soy ingeniero de sistema pero no he podido ingresar. La verdad desconocía de esta aplicación. Mi hija chateó por ahí la última vez”.

Este desconsolado padre de familia, en medio de su angustia, les pide a los padres de familia que, por favor, hablen más con sus hijos. “Por favor vigilen más sus redes sociales y sus teléfonos, estos es manos de los niños es como darles un arma”.



María Paula Chávez Villamizar es una niña muy tierna, amable, inteligente y amorosa. “Sea lo que sea queremos tenerla de nuevo con nosotros. Por favor, ayúdenos a encontrarla”.

CAROL MALAVER

SUBEDITORA SECCIÓN BOGOTÁ

Escríbanos a carmal@eltiempo.com si tiene información sobre el paradero de esta menor de edad desaparecida en Cedritos

