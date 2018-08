Vía Bogotá-Villavicencio está cerrada por deslizamientos

Las fuertes lluvias que se presentaron durante el fin de semana, y en especial, las del domingo en la noche, ocasionaron deslizamientos, caída de árboles y rocas, que obligaron a cerrar el paso de la vía que comunica a Bogotá con Villavicencio.

Tanto la concesionaria Coviandes, a cargo de la vía, como la Alcaldía de Guayabetal, la Policía de Tránsito y los organismos de socorro implementaron medidas de atención por los deslizamientos que se venían presentando, sobre todo en el kilómetro 64+200, uno de los más afectados, indicó el operador del corredor en un comunicado.

Coviandes aclaró que hay vigías (personas que revisa el estado de la zona), así como contratistas en la parte alta de la montaña, para monitorear los posibles efectos de estos hechos.

A las 9:51 pm esta es la situación de la vía Bogotá-Villavicencio, informa Coviandes:



Autoridades informan que se presentan varias emergencias en algunas veredas de Guayabetal. Caída de árboles y material en varios puntos de la vía. Se agrava la situación. pic.twitter.com/YaM1bN8tQ4 — Coviandes Bta-Vcio (@Coviandes) 27 de agosto de 2018

Además, este lunes se realizará un Comité de Gestión del Riesgo en el municipio de Guayabetal para analizar la situación.

A las 6:15 p. m. se presentó el cierre de la vía, y a las 7 de la noche hubo más caída de piedra. Foto: Coviandes A las 6:15 p. m. se presentó el cierre de la vía, y a las 7 de la noche hubo más caída de piedra. Foto: Coviandes

A las 6:15 de la tarde, los deslizamientos obligaron a cerrar el paso del km 64, pues además se presentaban lluvias en la zona. A las 7:25 de la noche se generó el desprendimiento de rocas sobre una de las entradas de los túneles, y en ese momento no fue posible atender la situación "porque no hay condiciones de seguridad para ingresar personal y maquinaria hasta tanto no deje de llover", indicó Coviandes en su momento.



A las 7:55 de la noche en los kilómetros 60 y 58 hubo caída de árboles, que complicó la situación, mientras que a las 9:30 de la noche el arrojo de lodo y piedra cerró el pasó en la entrada de la zona de Mesa Grande (km. 57), mientras que a esa hora se cerró el paso de la vía antigua, a la altura de Servirtá.



Por su parte, el capitán Álvaro Farfán, delegado departamental de Bomberos de Cundinamarca, explicó que hay 14 sitios identificados en riesgo, por caída de rocas, deslizamientos, crecientes de quebradas, entre otros. "Fue necesaria la evacuación de algunas familias en el kilómetro 57, por el riesgo. Así como la vía antigua está cerrada por crecientes súbitas, que afectaron a dos familias", señaló.



BOGOTÁ

