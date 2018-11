Los bueno, lo polémico y lo decepcionante de la nueva flota de buses

De los 1.133 buses que fueron adjudicados en la licitación para el cambio de flota de las fases I y II de TransMilenio, 672 tendrán tecnología diésel Euro V (59 por ciento), 461 serán de gas natural Euro VI (41 por ciento) y ninguno eléctrico.



Sin embargo, para TransMilenio, con esta renovación se logran reducir las emisiones contaminantes por bus en un 87 por ciento. “Se calcula que la reducción de la emisión de material particulado sería de 7,2 toneladas al año”, aseguró el sistema.

Sobre este ítem, Darío Hidalgo, experto en movilidad, aseguró que el reemplazo de flota se logra después de 8 años, pues debía iniciarse en el 2011.



“Esta renovación es positiva porque da más capacidad, mejor nivel de servicio, no se afecta tarifa ni subsidio y reducen 80 por ciento las emisiones de material particulado”, agregó.



En redes sociales también hubo voces a favor y en contra sobre los resultados que arrojó la licitación; por ejemplo, el concejal independiente Juan Carlos Flórez afirmó que se le hizo un colosal daño al medioambiente, mientras que el ingeniero civil Rafael Unda le contestó que reemplazar la flota vieja Euro II y Euro III por flota nueva “hará una diferencia enorme en Bogotá. Con esto, TransMilenio está liderando el cambio para mejorar la calidad del aire de la ciudad”.



Otro de los concejales que se pronunció fue Emel Rojas del partido Libres, quien dijo que “el día de hoy (viernes), el petrismo debería acordarse de que el alcalde Gustavo Petro prorrogó sin justificación técnica los contratos en vez de licitar. Les alargó la vida útil a los buses de TM, aun cuando no se podía, y sin embargo hoy salen a criticar esta licitación”.

EL TIEMPO consulto a Edder Velandia, docente de la Universidad de La Salle y experto en movilidad sostenible, quien aseguró que los buses que van a llegar son mejores que los actuales, pero lo que llega en diésel no es lo mejor en el mundo, ya que es una tecnología rezagada. “Claro que van a reducir hasta en un 60 por ciento las emisiones frente a los más viejos que hay en TransMilenio, y cualquier cosa era mejor que esos buses que tenemos en Bogotá de las fases I y II".



Orlando Cabrales Segovia, presidente de Naturgás, también se refirió al tema al manifestar que usar este tipo de combustible (gas natural) tiene disminuciones cercanas al 100 por ciento de material particulado fino, superiores al 75 por ciento de óxidos de nitrógeno y entre el 20-30 por ciento de dióxido de carbono, frente a las generadas por un vehículo impulsado por diésel.



Sobre el no ingreso de buses eléctricos en esta licitación, TransMilenio adujo dos razones. “Lo primero son las garantías económicas que presentó el proponente. En principio había ofertado para tres patios, y verificadas las garantías, vimos que solo cumplía para el patio de Suba. Posteriormente, en la competencia se le asignaron los 400 puntos de tecnología limpia, pero en el área económica no cumplía con los requisitos”, aseguró María Consuelo Araújo, gerente de TransMilenio.

Hidalgo también opinó al respecto al sostener que para avanzar en flota eléctrica, que también es importante para la ciudad, se requiere apoyo financiero nacional.



Velandia fue un poco más allá al señalar que la ciudad no puede seguir dando pasos lentos en la transformación del transporte público cuando el mundo da señales de que la realidad son las tecnologías eléctricas y el gobierno nacional ha hecho los mayores esfuerzos para que esta tecnología llegue por fin al país.



El docente de La Salle detalló que en Europa, desde hace más de cuatro años, solo funciona el Euro VI en diésel y gas.



Sin lugar a dudas, el logro de esta administración fue sacar adelante una licitación con mejores estándares para elevar la calidad del aire; sin embrago, el reto está en que para el futuro cercano, todo el transporte público sea cero emisiones de contaminantes.

‘Seremos la 5.ª ciudad del mundo con más flota limpia’

María Consuelo Araújo, gerente de TransMilenio, se refirió a la adjudicación de buses del sistema.



¿Cómo quedaron distribuidos los patios?



De 5 patios adjudicados, tres serán con tecnología de gas, y dos serán tecnología Euro 5, diésel con filtro. Queda un patio desierto (250 biarticulados en Américas).



En cifras, ¿qué significa?



Llegarán 1.383 (total 6 patios) nuevos vehículos, el 33 % serán articulados y el 67 %, biarticulados. Los 1.162 buses viejos saldrán de circulación. Vamos en la ruta correcta para el ascenso tecnológico de la flota. Vamos a reducir en un 84 % el material particulado que emite la flota de TransMilenio.



¿Qué pasará con el patio de las Américas, cuya adjudicación se declaró desierta?



La ley nos permite hacer un proceso de selección abreviada. Esto quiere decir que podríamos adelantarlo en lo que resta del año. La buena noticia es que ese patio tiene aún unos meses de concesión, por lo que no necesitamos apresurarnos. Garantizaremos una transición pacífica y responsable.



Pese al avance tecnológico, la mayor parte de la flota es de diésel...



Logramos que el 41 por ciento de la flota que adjudicamos sea de gas, y si miramos el equivalente al sistema completo, hablamos de que el 24 por ciento del sistema sería Euro VI. Esto significa ser la 5.ª ciudad con más flota limpia en el sistema BRT (como se denominan los sistemas como TransMilenio).



¿Esto qué significa para la ciudad?



La reposición de flota era una asignatura pendiente. Debimos empezar a tener flota nueva hace siete años, y este proceso no se había adelantado.



Los nuevos buses serán un relanzamiento de TransMilenio, con mayor capacidad, y lograremos tener más comodidad para entrar y salir de los articulados.



REDACCIÓN BOGOTÁ

