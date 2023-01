Varias son las reacciones que causó el nombramiento del general retirado de la Policía Nacional Óscar Gómez Heredia como nuevo secretario de Seguridad de Bogotá.



Entre comentarios positivos y otros negativos, Gómez Heredia tomará el liderazgo de la cartera a inicios de febrero y se trazará metas en materia de hurto a personas y desarticulación de grupos multicrimen. Pero ¿quién es el general que llegará a un cargo tradicionalmente ocupado por civiles?



El general en retiro, Óscar Gómez Heredia, será el próximo secretario de Seguridad. Foto: Archivo particular.

Gómez Heredia fue comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá durante el periodo de 2020 y 2021, en pleno inicio de la administración de la alcaldesa Claudia López y en medio una serie de convulsiones sociales, como el paro más largo de la historia del país, el asesinato de Javier Ordóñez a manos de un grupo de policías, las constantes denuncias por abusos de la fuerza y, por supuesto, la pandemia por el covid-19, que cambió por completo las dinámicas de la ciudad y del país.



En su inicio en la Mebog fue comandante en del CAI de Fontibón, estudió criminalística y fue enviado a trabajar con la Policía Judicial, luego fue llevado a la Sijín de Tunja y estuvo en dos comisiones de Bloque de Búsqueda en contra de Pablo Escobar.



Pero antes de llegar a Bogotá, el general Gómez pasó por la comandancia de la zona seis del país, Antioquia, Córdoba y Chocó. También pasó por la Policía de Medellín, Buenaventura e Ibagué y fue la mano derecha del general Luis Humberto Pineda en la Dirección Operativa de la Policía de Cali.

Relación fragmentada

Durante la comandancia de Gómez Heredia en la Mebog, mucho fue lo que se escuchó sobre la tensa relación que mantuvo con la alcaldesa a causa del manejo que se le estaba dando a la protesta social, asunto en el que ambos tenían visiones diferentes sobre la manera de proceder.



Uno de los momentos de mayor tensión se presentó cuando la alcaldesa aseguró públicamente que la Policía, bajo la comandancia de Gómez Heredia, habría incurrido en un caso de abuso de poder al haber disparado, presuntamente, en la cara de uno de los manifestantes.



Ante esto, el general respondió con un video explicando y asegurando que la situación no había sido esa y que “el comando trabaja de la mano con autoridades distritales, reconoce y respeta la autoridad de la alcaldesa, Claudia López, pero no vacila en el cumplimiento de los deberes”.



Pero los episodios de tensión fueron repetidos. En otra oportunidad, la alcaldesa interrumpió al general en medio de una rueda de prensa restándoles toda autoridad a sus declaraciones. Este hecho generó una dura respuesta de 91 generales en retiro quienes calificaron el episodio como una falta de respeto por los valores de la institución.

Sin embargo, expertos cercanos tanto a la mandataria como al general han asegurado que dichas diferencias no trascendieron y que detonaron debido al alto nivel de estrés al que estaban sometidas todas las autoridades al tratar de contener el paro nacional y la pandemia por el covid-19., de la que el alto oficial tampoco se libró.



“Lo que pasó en 2020 y 2021 no tiene nada que ver con la relación de la Alcaldía y la Policía, estábamos en medio de la pandemia y nadie estaba preparado para eso, no había un plan de contingencia y la Alcaldía no tenía un plan de desarrollo (...). Entonces, había tensiones, pero no una mala relación”, aseguró un exfuncionario de la Secretaría de Seguridad.



Sin embargo, aclara la fuente que los choques entre la Administración y la Policía en esa época fueron producto de todo lo que no se solucionó en años como el 2018 y 2019. “Había tensión porque estaba latente todo el tema de la gente metiéndose a los conjuntos, el paro estudiantil, la Ley 30, la reforma tributaria (...) no eran malas relaciones, es que había una pandemia y nadie sabía cómo actuar. Nunca hubo maltrato ni repulsión entre las partes, había cansancio y sobrecarga laboral”, señaló.

Buenos augurios

Por otro lado, hay quienes consideran un acierto la elección del general Gómez para liderar la Secretaría de Seguridad. “Esta es una apuesta por generar una sinergia clave entre la Policía y la Alcaldía para entregar los mejores resultados durante el último año de gobierno”, señaló Néstor Rosanía, director del Centro de Estudios de Seguridad y Paz.



Por su lado, Juan Sebastián Jiménez, analista de seguridad de la Universidad Nacional, dice que este nombramiento tiene “luces y sombras pues aunque viola la tradición de que el sector defensa esté en manos de civiles, es positivo que llegue una persona que conoce la ciudad y puede generar lazos con el comandante de la Policía de Bogotá para tener los mejores resultados”.



JONATHAN TORO

REDACCIÓN BOGOTÁ