Felipe Ramírez hizo este miércoles su primera presentación oficial como secretario de Movilidad y anunció sus tres pilares de trabajo: infraestructura, seguridad y trabajo con la comunidad. “Si no escuchamos y entendemos las necesidades de quienes están todos los días saliendo a la ciudad, no podremos mejorar”, dijo el secretario.



EL TIEMPO tomó algunos elementos de estos pilares e identificó los cinco retos a los que se enfrentará el nuevo funcionario en este 2022, un año decisivo para la adaptación de la movilidad de Bogotá.

Infraestructura

En entrevista con EL TIEMPO, el anterior secretario de Movilidad, Nicolás Estupiñán, había asegurado que a Ramírez le correspondería continuar con la estructuración y consecución de los recursos para la segunda línea de metro que va a Suba y Engativá. “Tenemos que llevar eso a un convenio de cofinanciación (con la Nación). Se tiene que llevar a cabo en los próximos 6 meses”, había dicho Estupiñán.



A su vez, 2022 será un año clave para ponerse al día con el mantenimiento de la malla vial. Con el presupuesto de este año, el sector movilidad tiene previsto tapar más de 600.000 huecos.

Pico y placa

Con la apertura progresiva de más de 500 frentes de obra, Bogotá se enfrentará a mayor congestión vehicular. Como una de las medidas de adaptación, la anterior dirección dejó implementado el modelo de pico y placa regional y el pico y placa extendido. Ahora, al nuevo secretario le corresponderá monitorear los resultados de la medida que, en los próximos días, con el regreso total de colegios y universidades se pondrá a prueba.



“Bogotá tiene cerca de 2 millones de vehículos privados y en el día están saliendo cerca de 950.000. Es muy importante que empecemos a usar el carro compartido, esto nos ayuda a que empecemos a entender que ese espacio que es reducido en la ciudad es compartido para todos”, aseguró ayer el secretario.



Esta nueva dirección también deberá analizar los efectos de las medidas de carro compartido –que en la primera semana de nuevo horario de pico y placa acumuló 79.903 permisos, el doble que los promedios semanales de 2021– y de pico y placa solidario –que, a la fecha, registra 13.553 permisos comprados y activos, un 106,5 por ciento más que en noviembre de 2021–.



Además tendrá pendiente avanzar hacia la versión 3.0 del pico y placa solidario, que consistirá en pagar para circular durante la restricción en una ventana de tiempo más específica: por viaje o por kilómetros.



Seguridad vial

En ese sentido, la seguridad vial es un factor principal. Nuestro objetivo como ciudad tiene que ser cero muertes.

TWITTER

En un año marcado por la reactivación total y la normalización de la vida urbana desde el día uno, el número de siniestros viales podría retomar niveles similares a la prepandemia: eso, claro, si no se toman las medidas a tiempo.



Ramírez reconoció que la seguridad vial será una de las prioridades de su dirección. “La idea es que fluya el tráfico, pero no que vayamos a 100 km/h. (Debemos) movernos de forma responsable, que los peatones tengan su propio espacio, que los ciclistas tengan su propio espacio; y que los vehículos se puedan mover. En ese sentido, la seguridad vial es un factor principal. Nuestro objetivo como ciudad tiene que ser cero muertes”, mencionó, trayendo de nuevo a la mesa el concepto de Visión Cero.



Según cifras del Observatorio de Movilidad, en 2021 hubo 426 víctimas fatales en siniestros viales; en 2020, 377; y en 2019, 506. En 2021, el 37 por ciento de los fallecidos fueron peatones; el 34 por ciento, motociclistas; y el 18, por ciento ciclistas. Estos últimos actores tienen un crecimiento sostenido como víctimas fatales desde el 2020.



Además, el mismo observatorio indica que, en 2021, hubo 16.939 lesionados en siniestros viales; en 2020, 12.875; y en 2019, 18.478. Los motociclistas son las víctimas más frecuentes.

Seguridad personal

Ramírez reconoció que garantizar la seguridad personal a los ciudadanos sería clave para estimular la elección de opciones de movilidad sostenible como la bicicleta, el transporte público o la caminata. “Estamos coordinados con la Secretaría de Seguridad y con la Metropolitana de Bogotá con el fin de poder garantizar que los bogotanos tengan una tranquilidad y que podamos reaccionar a cualquier situación”, indicó.



De acuerdo con la más reciente encuesta Virtual #MiVozMiCiudad de Bogotá Cómo Vamos, 86 por ciento de los encuestados manifestaron sentirse inseguros en Bogotá. Ahora, frente al transporte público, la medición más cercana corresponde a la de la Encuesta de Percepción y Victimización 2020 hecha por la Cámara de Comercio de Bogotá: allí se indicó que entre noviembre y diciembre de 2020, 33 % los encuestados manifestó sentirse muy inseguro y 45 por ciento, inseguro en TransMilenio.



Eso sin contar que Bogotá ha registrado, en los últimos dos años, un repunte significativo de robo de bicicletas. En 2021 hubo 9.499 casos y en 2020, 10.856.

Dos nuevas figuras

Este año vamos a tener el inicio de operación. Necesitábamos tres cosas fundamentales, nuestro patio, los buses y el operador. Los tres pasos están adelantados.

TWITTER

El nuevo secretario también liderará en este 2022 los procesos en dos nuevas figuras: el Operador Público de Transporte y la Agencia Regional de Movilidad.



El operador, cuya creación fue aprobada en el Concejo de Bogotá, comenzará a funcionar en agosto con una flota de entre 150 y 200 buses eléctricos. “Este año vamos a tener el inicio de operación. Necesitábamos tres cosas fundamentales, nuestro patio, los buses y el operador. Los tres pasos están adelantados. En este momento estamos en alistamiento”, precisó Ramírez a EL TIEMPO. No obstante, para ese momento, no se había dado el fallo en primera instancia que declaraba la nulidad de la operadora. Está por verse si este año logra sacarse adelante el operador o si la figura se hunde.



Ramírez destacó que este nuevo operador promoverá la generación de empleo femenino: “Vamos a tener cada vez más mujeres trabajando en el sistema. Por muchos años esto fue considerado un trabajo para los hombres”.



Por otra parte, el secretario será la cabeza de la Agencia Regional de Movilidad, una figura que se creó con la aprobación de la Ley Orgánica de la Región Metropolitana. Esta agencia será la autoridad de transporte y movilidad de Bogotá y los municipios que decidan vincularse a la Región. Mientras la entidad se crea, la Secretaría de Movilidad de Bogotá actuará transitoriamente como Agencia.



“Este año vamos a terminar de estructurar la Agencia Regional de Movilidad. Vamos a poder trabajar en articularnos con la región. (Aunque) tenemos medidas que ya funcionan en medida regional, como el pico y placa regional”, destacó el secretario.



Aplazan el día sin carro

El día sin carro ya no se hará en febrero, como se acostumbraba a convocar año a año. Así lo anunció la alcaldesa Claudia López, quien explicó que la decisión se tomó por la coincidencia de hubiese tenido esa jornada con el alza en contagios por covid-19.



“En febrero se hace el día sin carro. Este año creo que la fecha coincide con la primera o segunda semana de febrero, pero justamente la primera o segunda semana de febrero vamos a tener el pico de la segunda ola de covid”, explicó López.



Normalmente, el día sin carro se hace el primer jueves de febrero. Es decir, en el 2022, la fecha habría caído para el 3 de febrero.



No obstante, y como ya había advertido la Alcaldía a mediados de enero, el pico de la cuarta ola por ómicron se proyecta para principios de febrero con más de 140.000 casos activos.



A la fecha, en Bogotá se registran 67.656 casos activos de covid-19, una tasa de letalidad del 1,76 por ciento y una ocupación UCI para covid-19 del 65,9 por ciento.



“Así que tomamos la decisión de que vamos a aplazar el día sin carro este año. No lo vamos a hacer en febrero porque nos coincide con el pico de pandemia, sino que seguramente lo haremos en abril”, precisó López.

‘No estamos contemplando pico y placa para las motos’

‘El nuevo secretario de Movilidad, Felipe Ramírez, les salió al paso a los motociclistas después de que el martes estos protagonizaran jornada de protestas y bloqueos en el norte de Bogotá e, incluso, en inmediaciones al aeropuerto El Dorado por una supuesta evaluación del Distrito para imponerles pico y placa.



“Eso es un ejercicio que solo hemos realizado para vehículos privados. Esa noticia que ha estado circulando alrededor de las motos no es cierta: no estamos estudiando en este momento el pico y placa para motos”, enfatizó Ramírez.



Según la Encuesta de Movilidad 2019, las motocicletas mueven el 5,5 por ciento de los viajes que se hacen en Bogotá cada día. El 75,6 por ciento de los usuarios son hombres y el 24,4 por ciento, mujeres. La motocicleta constituye, además, el 5 por ciento de los viajes que hace el estrato 1; el 6 por ciento de los viajes que hace el estrato 2; y el 4 por ciento de los viajes que hace el estrato 3.

