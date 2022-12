En la noche del martes se registró un nuevo hurto en buses de servicio público en Bogotá, pues 16 personas fueron asaltadas mientras viajaban en un bus del SITP.



Los hechos ocurrieron en la localidad de San Cristóbal, donde tres hombres abordaron el bus y amenazaron a los pasajeros.

Según le narró una de las víctimas a La FM, los atracadores tenían armas de fuego y cuchillos y les empezaron a despojar de sus bolsos, maletas, celulares y todo lo que tuvieran de valor.



“Yo me negué a entregar mi celular y me tiraron al piso del bus y me empezaron a dar patadas y puños, eso pasó en segundos, luego tomaron todo lo que llevaban y salieron corriendo”, contó el afectado a la emisora.



El hecho fue puesto en conocimiento de las autoridades, que avanzan en las investigaciones para intentar dar con el paradero de los asaltantes.