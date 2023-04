Una nueva denuncia pública en redes sociales tiene contra las cuerdas a un colegio ubicado en la localidad de Suba por estar implicado en presuntos casos de abuso sexual y discriminación.



Valentina Melgarejo, con 21 años de edad y graduada de la institución en el 2019, fue quien alzó la voz y contó su historia. Luego de que su caso se dio a conocer, varias niñas del colegio contaron que habían vivido situaciones similares.

El colegio en cuestión es llamado Liceo Bet-El, parte de una corriente religiosa. La joven relató que fue víctima de abuso psicológico por no seguir o creer en la visión religiosa que tiene el plantel educativo. De hecho, manifiesta que en varias ocasiones fue insultada verbalmente.



Además, declaró que uno de los pastores de la escuela había abusado de ella y la amenazaba cuando tenía la oportunidad.

El duro relato de la joven

“Al principio, este señor se hizo ver como si fuera un padre para mí, hay que aclarar que nos hacían tener reuniones privadas con él, donde él investigaba acerca de nuestras vidas… Él me cogía las piernas, me saludaba de beso esquinero y le dije ‘ven, ¿por qué haces eso?’. Él me decía como no Vale es porque soy tu padre, un padre trata así a su hija”, dijo en su video de cuenta de TikTok.



La cercanía se debía a que ella estaba en un discipulado de labor social con el docente. De hecho, fue engañada para ir a su casa.

“Me dijo que tenía que calificar unos trabajos, pero el problema es que los tenía en la casa, invitándome a almorzar y a conocer a su esposa. Fuimos almorzar y no había nadie. Yo le pregunté por su esposa y ahí el señor me cogió, me metió a uno de los cuartos y me comenzó a quitar la ropa, comencé a gritar y me dijo que me callara”, agregó.

Valentina asegura que las directivas del colegio conocían la situación y no hacían nada al respecto. Jugaron con la fe de sus padres para aprovecharse de la situación.

Otra denuncia al plantel educativo

Daniela Calderón, otra exalumna del colegio, contó en entrevista a Noticias Caracol que vivió y vio situaciones similares con el mismo sujeto.



“A mí también me lo hizo, me abrazó, pero como que sobrepasaba ese límite, pasaba su mano por debajo de la espalda”, dijo a Noticias Caracol.

La respuesta del colegio Liceo Bet-El

Tras las denuncias, el colegio emitió un comunicado en su cuenta oficial de Instagram.



“Informamos a la comunidad educativa, profesores, alumnos y padres de familia, que ante lo sucedido en redes sociales, la institución ha decidido contratar al Doctor Víctor Eduardo Medina Johnson, un abogado penalista y procesalista con amplia experiencia para defender los intereses de la institución, quien además profesa nuestra misma fe”, escribió.



Y finalizó: “Las puertas de la institución están abiertas para todo tipo de investigación de las autoridades correspondientes”.

