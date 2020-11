Claudia López señala de 'histórica' la victoria de Biden

La alcaldesa de Bogotá Claudia López celebró la victoria del candidato demócrata Joe Biden como nuevo presidente de Estados Unidos. "Gran victoria del presidente Joe Biden y Kamala Harris. Histórica en todo sentido. La primera mujer vicepresidenta, afro, indian, jamaiquina. La mayor votación en la historia de los Estados Unidos. Una esperanza en la democracia. Nunca rendirse. Cada voto cuenta. Felicitaciones".

En otro trino dijo : "You did it! que orgullo que una mujer, afro, indian, jamaiquina, gran profesional y extraordinaria líder llegue por primera vez a la vicepresidencia de Estados Unidos. Con cada mujer que gana ganamos todas".

