Nuevo ‘pico y placa’ en Bogotá iría de lunes a sábado

La Alcaldía de Bogotá presentó oficialmente la propuesta de ‘pico y placa’ para los vehículos particulares. El principal cambio que plantea y que resulta más polémico es extender la restricción hasta el sábado, que en la historia de la medida no se había tocado, porque se trata del día que tienen las familias para salir a realizar las diligencias pendientes o que no pueden hacer entre semana.



El anuncio lo hizo en la tarde de ayer el secretario de Movilidad, Nicolás Estupiñán, durante una reunión con la alcaldesa Claudia López, quien se mostró de acuerdo con restablecer la restricción en la ciudad.



El ‘pico y placa’ había sido suspendido desde el 20 de marzo, con ocasión del inicio del simulacro de cuarentena estricta en Bogotá y durante estos seis meses no se había hablado del tema, porque se consideraba que con las restricciones sanitarias no era necesario mantenerlo. Sin embargo, esta semana, con los primeros trancones en varias de las principales vías de la capital, el tema volvió a tomar fuerza.



Durante la inauguración del puente de la calle 63 con Boyacá, el secretario de Movilidad anunció que estaban analizando las alternativas, pero no dio detalles, solo que no querían “mandar” a las personas a que tomen transporte público para evitar las aglomeraciones y tampoco que buscaban afectar al personal del sector salud.

El proyecto, que será publicado en la página web de la Secretaría de Movilidad, para comentarios de los ciudadanos, sin que se restrinjan totalmente las opciones de las personas que se movilizan en automóvil particular. En concreto, se propone mantener el esquema que ha venido operando en la ciudad. Las placas terminadas en número par tienen restricción en las fechas pares y cuando el último dígito es impar, no pueden transitar los días impares.

Pero sí hay una variación en los días y el horario. El proyecto busca que vaya de lunes a sábado, de 6 a. m. a 8:30 a. m. y de 4 p. m. a 7:30 p. m. (antes iba entre 3:30 p. m. y 7:30 p. m. ) y regirá en todo el perímetro urbano de la ciudad.



Esto quiere decir que, frente al horario que se aplicaba antes, se recorta en una hora en el turno de la tarde-noche, lo que según la entidad facilitará la movilidad de las personas que van en automóvil. “Aquí estamos analizando los impactos en el transporte público, en el tiempo de viaje de todos los modos y las facilidades o dificultades en el control e implementación pedagógica”, explicó Estupiñán, quien dijo que este es el escenario más favorable de los analizados por la entidad.



La entidad estima que esto ayudaría a reducir en un 15,2 % los tiempos de viajes para todos los medios y además disminuiría las emisiones de material particulado. De hecho, según el Secretario, la contaminación del aire genera 2.000 muertes al año y la siniestralidad vial, 500.



El borrador de decreto contempla las mismas excepciones del antiguo pico y placa (decreto 846 de 2019), como la caravana presidencial, los vehículos del servicio diplomático o consular, eléctricos, carrozas fúnebres, de organismos de seguridad e investigación del Estado, de emergencias, de personas con discapacidad, de servicios públicos y los destinados al control del tránsito y al transporte escolar, más otras tres: los vehículos de las personas que trabajan en el sector de la salud, los vehículos híbridos y el carro compartido, con la condición de que vayan tres o más personas, incluido el conductor.

Pero en este último punto hay una aclaración, y es que solo podrán beneficiarse aquellos vehículos particulares que vayan de origen a destino con los ocupantes. Esto quiere decir: conductores que sean detectados en el recorrido sin ese cupo de pasajeros podrán ser sancionados.



Además, la propuesta de ‘pico y placa’ establece una nueva excepción. A ella podrán aspirar quienes paguen para poder transitar, o más conocida como cargo por congestión. El pago se considerará una contribución y deberá realizarse al sistema ‘Pico y placa solidario’. El valor sería de 2’066.000 pesos cada semestre.

A esto se sumaría una compensación social a la ciudad por el uso del automóvil y los impactos que esto genera. Dicha compensación sería a través de dos formas: una donación mínima del 10 % del permiso al programa ‘Bogotá solidaria en casa’ o la participación en el programa de reciclaje en casa, que promueve la Uaesp. En este aspecto se propone que sean 15 kilos de reciclaje en tres meses.



El cobro para poder transitar lo había propuesto la administración anterior y contemplaba participar en actividades de la ciclovía o en jornadas de siembra de árboles. “Pero por bioseguridad no se van a implementar ahora”, explicó Estupiñán.

Este último, sin embargo, no dejó muy convencida a la mandataria, quien dijo que eso aplicaría para una reducción en el costo de la tarifa de aseo y no para el ‘pico y placa’. No obstante, López consideró que el pago por congestión (en plata o con carro compartido) como se está planteando es “superequitativo” y recordó que esa fórmula la habían recomendado y la han hecho varios expertos a la Administración.



La alcaldesa recomendó que se debe avanzar hacia el uso de la tecnología, como un tipo de chip que permita verificar en tiempo real cuántos kilómetros recorre y el tiempo que permanece en vía realizando emisiones al aire. Sin embargo, la idea de la Secretaría es convocar a los ciudadanos a proponer, en un concurso, una alternativa para realizar el cobro por congestión.

Reacciones a lo propuesto por el Distrito

Darío hidalgo, Experto en movilidad sostenible: Con respecto al cobro semestral para evitar el pico y placa, es ir hacia la dirección correcta, pero la Administración debería pensar en un peaje urbano a las zonas de mayor congestión, como lo hacen en Londres o recientemente, Manhattan.





William castro, Experto en movilidad y profesor de la Universidad Nacional: La ciudad necesitaba la medida y era necesario incluir el sábado. Sin embargo, debería quitarse el pico y placa de dos dígitos para taxis, y presentar como una medida conjunta las restricciones para particulares, taxis y buses, porque no hay claridad.





Stalin rojas, Director del Observatorio de Movilidad y Logística de la Universidad Nacional: La medida es apenas una medida momentánea y no ataca la enfermedad de fondo. Da un alivio a corto plazo, pero se necesitan medidas de mediano plazo, como la construcción de TransMilenio por la 68, o la aceleración del cronograma del metro.





Andrés forero, Concejal de Bogotá por el Centro Democrático: Me llama la atención porque todavía no se ha ido la pandemia, cuando hay que propiciar que no haya concentraciones en el transporte público. Además, queda la duda de qué pasa con la gente que le coincide el pico y placa con el pico y cédula.

