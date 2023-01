A partir del pasado 10 de enero de 2023 empezaron a regir los cambios del pico y placa en Bogotá. Con esta medida, que ya no es en razón de las placas pares e impares, la Alcaldía Mayor de Bogotá espera mejorar la movilidad de la ciudad.



Los cambios dividen el pico y placa en dos grupos: primero, los vehículos cuyas placas terminen en 1, 2, 3, 4 y 5 no podrán circular los días pares; el segundo serán aquellos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0 y no podrán moverse por la ciudad en día impares.

Este jueves 19 de enero de 2023 la restricción aplica para vehículos particulares del segundo grupo, es decir, los automotores con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0 no podrán circular por Bogotá.



Por su parte, los taxis que no podrán moverse por la ciudad en el día serán los que tienen placas terminadas en 9 y 0.

Este nuevo pico y placa en Bogotá rige desde las 6 a.m. hasta las 9 p.m. para vehículos particulares. En el caso de los taxis empieza un poco más temprano: de 5:30 a.m. a 9 p.m. Una vez llegada la hora de cierre de la medida, los carros pueden circular libremente por la ciudad.



Recuerde que si no quiere verse afectado por estas restricciones puede pagar el pico y placa Solidario que tiene un costo diario de $ 58.178 y mensual de $ 464.974.



Incumplir esta medida de movilidad puede traerle un comparendo sancionatorio de $ 522.900, pues, la semana de comparendos pedagógicos terminó el 16 de enero.

