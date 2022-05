Ya estaría definido quién será el sucesor de Luis Ernesto Gómez en la Jefatura de Gabinete de la Alcaldía de Bogotá. El cambio deberá hacerse en los próximas días luego de que este sábado en la noche Luis Ernesto Gómez renunciara a su puesto.



"Hoy no puedo ignorar el crucial momento que vive nuestro país. Las últimas encuestas y la coherencia me obligan a tomar una difícil decisión: he presentado mi renuncia a la Alcaldía de Bogotá", aseguró el funcionario a través de un video publicado en su cuenta de Twitter.



(Le puede interesar: Luis Ernesto Gómez renunció a su puesto en la Alcaldía de Bogotá)

(Para seguir leyendo: Cuerpos embolsados en Bogotá: la Fiscalía revela qué hay detrás de eso)

Fuentes le indicaron a este diario que el próximo Jefe de Gabinete sería Ánderson David Sanabria Sierra. Sanabria, hasta ahora, se ha desempeñado como Secretario Privado de la alcaldesa Claudia López.



Ánderson Sanabria es Politólogo de la Pontificia Universidad Javeriana y una especialización en Gobierno y Gestión Pública Territoriales de esa misma universidad. Dentro de su experiencia laboral figura su paso por la Secretaría General, donde se ha desempeñado como asesor, y algunos cargos en el partido Alianza Verde (al que pertenece la alcaldesa) donde fue: coordinador de movilización y coordinador de voluntarios.



De hecho, en los registros del Sideap aparece que uno de sus primeros empleos fue como asistente de Claudia López entre el 2016 y el 2017. Luego tuvo el cargo de coordinador de voluntarios en 2017 y, después, entre finales de 2017 y 2019, fue asesor senatorial.

Noticia en desarrollo...



EL TIEMPO