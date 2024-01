Nuevo incendio en los cerros de Bogotá: nube de humo avanza hacia Universidad Javeriana

Miembros del cuerpo de Bomberos de Bogotá atienen a esta hora otro incendio en los cerros orientales de la capital.



La conflagración se reportó sobre el mediodía de este miércoles, junto con otro incendio que está siendo controlado en la localidad de Ciudad Bolívar.



El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, aseguró en su cuenta de X que la nueva emergencia fue reportada en el cerro "El Cable".



Dos unidades de Bomberos fueron dispuestas para atender la conflagración y se iniciará con las descargas de agua desde helicópteros para calmar las llamas.



Vecinos de la zona y estudiantes de la Universidad Javeriana han asegurado que el humo es intenso. Se recomienda usar tapabocas a quienes transiten en las inmediaciones a la montaña.



🔴 Miembros del cuerpo de Bomberos de Bogotá atienden a esta hora otro incendio en los cerros orientales de la capital.



La emergencia se suma al incendio que ya completa tres días y que ha requerido de más de 300 personas trabajando por cielo y tierra para poder controlar el fuego.



Según los reportes entregados por las autoridades, más de 10 hectáreas de vegetación han quedado afectadas por las llamas.



Así mismo, el alcalde Galán señaló esta mañana que la conflagración se pudo haber dado por una fogata mal controlada. Razón por la cual invitó a la ciudadanía a evitar estas prácticas durante estos días de temperaturas extremas.

Desde tempranas horas la mañana, Bomberos, Defensa Civil y la Brigada de Ingenieros de las fuerzas militares, realizan acciones para detener el incendio que inició desde tempranas horas de la mañana del 22 de enero de 2024. Foto: Sergio Acero Yate / El Tiempo

¿Cómo evitar incendios forestales?

• No hacer quemas agrícolas, de residuos o material vegetal.



• No arrojar fósforos, vidrios o colillas de cigarrillo al suelo.



• No arrojar residuos en espacios verdes.



• No usar pólvora o fuegos artificiales.



• Si observa un incendio o quema reportarlo de inmediato a la Línea 123.

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

